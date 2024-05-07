孟 珂

5月6日，据中国物流与采购联合会发布，2024年4月份全球制造业PMI为49.9%，较3月份下降0.4个百分点，在50%临界点附近，略高于一季度49.6%的平均水平。

分区域看，2024年4月份，亚洲制造业PMI为51.5%，较3月份微幅下降0.1个百分点，连续两个月在51%以上。非洲制造业PMI为50.7%，较3月份上升1.4个百分点，在连续四个月保持在49%及以上运行后，升至50%以上。欧洲和美洲制造业PMI较3月份均有不同程度下降，其中，欧洲制造业PMI为47.7%，较3月份下降0.7个百分点，结束连续三个月环比上升走势；美洲制造业PMI为49.7%，较3月份下降0.9个百分点。

中国物流信息中心分析师武威对《证券日报》记者表示，综合指数变化，4月份全球经济增速虽较3月份放缓，但基本延续温和复苏走势，亚洲仍是全球经济稳定复苏的重要支撑力量，亚洲制造业保持温和复苏，非洲制造业恢复力度较3月份有所提升，欧洲和美洲制造业恢复力度较3月份有所减弱，恢复的稳定性较亚洲相对较弱。

值得关注的是，今年以来全球经济的温和复苏趋势改变了世界主要经济组织对全球经济增长的预期。经济合作与发展组织近期将2024年世界经济增长预期由前期的2.9%上调至3.1%；国际货币基金组织预计2024年全球经济增速为3.2%，较今年1月份的预测上调0.1个百分点。

“当前全球经济复苏的不确定性仍存。”武威表示，一是世界各国相关货币及财政政策波动对经济的外部影响作用较大，需求增长缺乏内驱力，内生基础仍待巩固；二是通胀压力虽有所缓解，但仍未达到一些国家的目标要求，这些国家的政策重心仍以抑制通胀为主，在一定程度上影响经济恢复；三是地缘政治冲突扰动仍在，会影响全球产业链和供应链的稳定性和提升经济运行成本；四是美国基于通胀回升压力，继续维持目前的高利率，客观上导致其他国家的货币贬值风险加大，引起国际金融市场动荡，进而影响全球经济恢复的稳定性；五是全球经济复苏不均衡的矛盾仍较为突出。

(责编：王震、陈键)

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