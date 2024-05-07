人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北交所超八成公司拟现金分红 2023年度共计派现超58亿元

孟 珂
2024年05月07日09:15 | 来源：证券日报
小字号

北交所上市公司响应落实新“国九条”，开展 “提质守信重回报”行动，2023年年报期间，248家上市公司中有218家推出现金分红计划，占比87.9%；盈利的226家公司中有217家公司拟现金分红，占比96.02%。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟对《证券日报》记者表示，从历史数据来看，北交所上市公司持续性的高分红，其核心逻辑在于北交所聚集了一批经营质量好、财务结构优的创新型中小企业。

数据显示，北交所上市公司2023年度预计现金分红总额58.03亿元，同比增加25.15%。其中每股派息最高的为青矩技术，每股派息1.6元，分红总额为1.08亿元。上市公司本期平均股息率为2.14%，有25家公司股息率连续三年上升，87家公司股息率连续两年上升。

此外，北交所多家上市公司连续多年分红。例如，海泰新能、瑞奇智造等90家公司连续两年分红，贝特瑞、安徽凤凰等54家公司连续三年分红，其中贝特瑞三年分红总额达8.74亿元。9家公司在2023年中多次分红，17家公司在2022年中多次分红，9家公司在2021年中多次分红。

值得关注的是，4月12日，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》，对上市公司现金分红监管要求进行了完善，鼓励上市公司加大分红力度，增强投资者回报。但是，北交所对分红不达标的上市公司暂不实施风险警示，目前北交所运行时间较短，多数企业上市时间还不到三个完整会计年度。

数据显示，北交所上市公司2023年现金分红比例为39.97%，同比增加7.9个百分点；71.1%的公司现金分红率超过30%。国义招标、球冠电缆等28家公司连续三年现金分红比例大于30%；灿能电力、中科美菱等63家公司连续两年现金分红比例大于30%。广脉科技、方大新材等56家公司分红比例连续三年上升；锦波生物、太湖雪等48家公司分红比例连续两年上升。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“五一”假期热潮涌动 假日经济点燃消费市场新引擎
　　江苏南京“长江传奇”号游轮来回穿梭，宁夏“沙湖不夜城”灯火辉煌，上海南京路步行街上游人如织，北京鼓楼红墙前拍照留念的游客络绎不绝……这个假期，“流动的中国”活力满满，彰显繁荣发展的生机活力。 消费是拉动经济增长的重要引擎，今年“五一”假期，随着文旅消费市场的持续恢复，各地景区再次迎来客流量高峰，假期出行的人潮涌动，激发消费市场的强劲动力。…
我国物流业延续恢复态势 助力经济运行效率整体好转
　　日前，装载江苏有色金属线、汽车零配件、棉纱等货物的X8719快速货运列车，从南京铁路物流中心常州站东货场驶出，前往广东广州石龙站。同一天，X8751快速货运列车装载着货物从广州石龙站发出，奔向常州站。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部