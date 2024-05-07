孟 珂

北交所上市公司响应落实新“国九条”，开展 “提质守信重回报”行动，2023年年报期间，248家上市公司中有218家推出现金分红计划，占比87.9%；盈利的226家公司中有217家公司拟现金分红，占比96.02%。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟对《证券日报》记者表示，从历史数据来看，北交所上市公司持续性的高分红，其核心逻辑在于北交所聚集了一批经营质量好、财务结构优的创新型中小企业。

数据显示，北交所上市公司2023年度预计现金分红总额58.03亿元，同比增加25.15%。其中每股派息最高的为青矩技术，每股派息1.6元，分红总额为1.08亿元。上市公司本期平均股息率为2.14%，有25家公司股息率连续三年上升，87家公司股息率连续两年上升。

此外，北交所多家上市公司连续多年分红。例如，海泰新能、瑞奇智造等90家公司连续两年分红，贝特瑞、安徽凤凰等54家公司连续三年分红，其中贝特瑞三年分红总额达8.74亿元。9家公司在2023年中多次分红，17家公司在2022年中多次分红，9家公司在2021年中多次分红。

值得关注的是，4月12日，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》，对上市公司现金分红监管要求进行了完善，鼓励上市公司加大分红力度，增强投资者回报。但是，北交所对分红不达标的上市公司暂不实施风险警示，目前北交所运行时间较短，多数企业上市时间还不到三个完整会计年度。

数据显示，北交所上市公司2023年现金分红比例为39.97%，同比增加7.9个百分点；71.1%的公司现金分红率超过30%。国义招标、球冠电缆等28家公司连续三年现金分红比例大于30%；灿能电力、中科美菱等63家公司连续两年现金分红比例大于30%。广脉科技、方大新材等56家公司分红比例连续三年上升；锦波生物、太湖雪等48家公司分红比例连续两年上升。

(责编：王震、陈键)

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