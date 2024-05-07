李 静

搭一顶帐篷，铺上精致的野餐垫，坐在休闲椅上聊聊天……今年“五一”假期，户外露营深受民众青睐，吸引了众多消费者加入其中。

露营经济高景气持续

“‘五一’期间我们露营地每天都是满客，目前露营地提供两种模式，一种是直接用露营地的帐篷另外一种是自带帐篷，自带帐篷只需要收取场地费就可以。”位于天津市宁河区的一家露营地负责人向《证券日报》记者表示。

记者在走访北京的几家露营地时了解到，“五一”假期的产品预订量增长显著，一些热门露营地甚至出现“一帐难求”的现象。

一位提供帐篷租赁服务的商户告诉《证券日报》记者，今年“五一”帐篷租赁需求旺盛，在5月1日至5月4日，店里的帐篷每天都是满预订状态。

随着露营这一休闲方式的持续走热，露营相关产品的需求量持续增长，这场“露营风”也吸引了众多资本的争相追捧。天眼查数据显示，中国露营相关企业共19.7万余家，其中，2024年前两个月新增注册企业6600余家，同比增长5.6%。

“今年‘五一’期间大部分地区天气较好，比较适宜露营，另外，从今年的旅游数据来看，乡村成为了热门旅游目的地，而这也在一定程度上促进了露营地旅游的火热。”北京联合大学在线旅游研究中心杨彦锋对《证券日报》记者表示。

此外，露营经济的火热也为周边的餐饮企业带来了新的商机。“假期期间，浦东航头露营基地平均每天可接待超500人次，60顶帐篷几乎全部爆满，我们还增加了十几顶天幕，才将客人全部安置好。”海底捞上海浦东航头露营基地负责人介绍。

相关上市公司业绩向好

露营热度的持续升温也促进了国内露营产业链相关上市公司的业绩。

国内户外装备企业牧高笛2024年第一季度实现营业收入3.56亿元，同比增长3.75%；实现归母净利润3155.81万元，同比增长9.28%。牧高笛表示，未来将通过以人为本的设计理念，以户外科技和可持续为重要属性，覆盖从运动情感到专业运动全场景。

探路者近日披露的2024年第一季度报告显示，公司报告期内实现营业总收入3.82亿元，同比增长57.7%；实现归母净利润7117.77万元，同比增长286.55%。

“受益于国内外露营行业持续景气，市场需求持续增长，相关产业链上市公司业绩实现大幅上涨。”艾媒咨询分析师张毅对《证券日报》记者表示，“五一”的市场表现以及随着天气逐渐变暖，市场需求将持续增大，看好露营相关产业链上市公司第二季度的业绩表现。

未来，露营经济将是一个潜力巨大的蓝海市场。艾媒咨询数据显示，预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元，带动市场规模将达到14402.8亿元，露营经济正在成为文旅消费新亮点，激发出新的消费活力。

张毅认为：“随着消费升级，越来越多的消费者将加入到露营的活动中，露营及其相关产业在中国有着较大的发展空间。”

(责编：王震、陈键)

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