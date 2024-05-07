王丽新 陈潇

2024年5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》（以下简称《通知》），从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，上述政策的优化是对过去的纠偏，能够释放一部分被行政干预政策限制的需求，满足包括多胎家庭到外围购置大户型住宅、企业购买人才房、非户籍人口在深圳“上车”等在内多种需求。

具体来看，根据《通知》，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。

此外，有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。

企业购房方面，《通知》规定，同时满足设立年限满1年、在本市累计缴纳税款金额达100万元人民币、员工人数10名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区购买商品住房，用于解决员工住房等需求。

《通知》强调，对于实施“收旧换新”的房地产开发企业，收购换房人旧房时不受本市关于企事业单位、社会组织等法人单位购房政策的限制。市住房公积金管理中心将提供房屋交易便民服务，优化商品住房“带押过户”流程，提升房地产交易便利度。

镜鉴咨询创始人张宏伟向《证券日报》记者表示，深圳7区放松限购，社保3年调整为1年，实质上就是对郊区限购的定向宽松，有助于去化相应区域的楼市库存。预计短期内深圳楼市成交量将会有一波回升行情。

李宇嘉认为，整体来看，此次深圳的新政在预料之中，贯彻了小步快跑、留有余地、定向疏解的原则，与京沪的策略基本一致，将存量消化与增量消化结合起来，与新市民、年轻人购房，融入城市和就业解决的新型城镇化结合起来。

易居研究院研究总监严跃进表示，近期北京、深圳两地的政策放松，说明未来一线城市政策变化或将是市场热点，也有助于增强后续其他城市购房政策宽松的预期。

(责编：王震、陈键)

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