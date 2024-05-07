人民网北京5月7日电 （记者车柯蒙）当前，夜间经济不断引发消费热潮，据《中国城市夜经济活力指数报告》显示，2023年，中国夜游市场规模达1.57万亿元，夜间消费成为扩大内需、促进消费的重要举措之一。

近日，北京市多部门联合印发实施《促进多元消费业态融合高质量发展行动方案》提出繁荣夜间消费场景，围绕“北京范”“时尚潮”“文化芯”“科技核”，发挥“夜京城”特色消费地标、品质消费生活圈等引领带动作用，不断丰富夜间消费供给，激发夜间消费潜力。

自相关政策出台以来，多部门积极响应，相继出台了一系列配套措施，促进夜间经济发展。其中，税务部门以优质的纳税服务确保税收优惠政策落地，为夜间经济发展注入新活力。

蓝色港湾——亮马河风情水岸，是“夜京城”特色消费地标，也是“夜京城”融合消费打卡地和第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区之一。为了促进蓝港商圈发展，近日，朝阳区税务局“朝阳税务小哥”团队来到“蓝色港湾+税务蓝”——双蓝税收宣传站，针对商圈内重点商户，围绕热点税收问题，开展线下税收宣传，并进行“一对一”针对性答疑解惑。

记者了解到，本次双蓝税收宣传活动中“朝阳税务小哥”同步以录播的形式开展线上直播，对成功“火出圈儿”的蓝色港湾一探究竟。从潮流活动聚集的中央广场、浪漫氛围满分的爱神广场到美丽绚烂的亮马河，带领观众身临其境感受朝阳“潮范儿”十足的夜间经济。

“下一步，北京市朝阳区税务局将瞄准消费热潮，提升纳税服务质量，优化税收营商环境，持续为相关行业企业送政策、优服务、解难题，用更大力度、更实举措确保税费红利精准直达企业，助力‘夜经济’持续发热。”北京市朝阳区税务局副局长姜庆军表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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