人民网北京5月7日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，5月8日至10日，由世界海关组织主办、海关总署和深圳市人民政府联合承办的第六届全球AEO大会将在深圳召开。

AEO是Authorized Economic Operator的缩写，即经认证的经营者。AEO制度是世界海关组织《全球贸易安全与便利标准框架》中的核心制度，旨在通过海关与海关、海关与商界以及海关与其他政府部门的合作，将海关监管风险最小化，从而促进全球供应链安全与贸易便利化，实现关企互利共赢、贸易畅通。该制度是由海关对企业的信用状况、守法程度和安全水平进行认证，通过认证的企业可获得海关给予的优惠便利措施。

全球AEO大会是AEO领域最高级别的全球性会议，被视为世界海关组织最大规模的能力建设活动。2012年在韩国首尔首次举办，原则上每2年举办一届，第六届全球AEO大会是该会议首次在华举办。来自100多个国家和地区的世界海关组织成员海关、国际组织、AEO企业以及国内相关部委、地方政府、国内外学术机构、行业协会、进出口企业等共1200余名代表将参加此次会议。世界海关组织秘书长伊恩·桑德斯、海关总署副署长王令浚、深圳市市长覃伟中将出席开幕式并致辞，海关总署副署长孙玉宁将出席首场全体会议并发言，海关总署党委委员、广东分署主任李魁文、深圳市副市长王守睿将共同出席会议。

本届大会以“发挥AEO制度优势，促进包容和可持续的全球贸易”为主题，会期三天，包含开幕式、全体会议、主旨演讲、分组讨论等环节，会议将围绕“AEO支持跨境电商发展”“智慧海关中的AEO制度”等14个议题开展交流。会议期间，除积极参与大会研讨外，中国海关还将依托宣传展台，通过智能设备交互体验、机器人讲解、图文展示等方式充分展现AEO制度在中国的成功实践。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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