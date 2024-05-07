人民网北京5月7日电 （黄盛、实习生张欣怡）近日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）陆续发布了2023年度上市公司经营业绩概览。

数据显示，2023年，上交所超8成公司实现盈利，整体亏损面收窄；科创板全年合集实现营业收入同比增长4.7%，近4年营业收入和净利润的复合增长率分别达到23.3%和24.4%；深交所1421家公司实现净利润同比增长，创业板全年收入同比增长6.46%；北交所近6成公司营业收入增长，全年盈利面达91.13%……业内人士认为，三家交易所上市公司在2023年总体经营业绩稳中有升，内生稳定性有所增强，展示出我国实体经济基本面持续向好、创新发展动能强劲、市场信心逐步提振的特点。

技术创新驱动 积蓄增长新动能

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。2023年，沪深北三家交易所上市公司以创新推动传统行业深化转型升级，加速投资培育新兴产业，取得一定成效。

传统行业深化转型，新兴产业加速崛起。2023年，上交所建筑装饰、石油石化、有色金属等行业平均研发投入超5亿元，一批新兴制造、现代服务公司数量呈现阶跃式增长；科创板新一代信息技术、生物医药、高端装备制造行业公司合计占比超过80%；深交所全年IPO和再融资金额超六成募集资金流向战略性新兴产业，先进制造领域上市公司市值达5.09万亿元，数字经济上市公司市值达6.05万亿元；创业板汇聚九大战略性新兴产业，合计实现营业收入2.5万亿元，近三年复合增长率21.5%；北交所高新技术企业占比92.34%,战略新兴和先进制造产业占比79.03%。

研发投入规模不断扩大。2023年，科创板上市公司研发投入达到1489.49亿元，同比增幅达到13.75%；上交所主板公司2023年合计研发支出8960亿元，同比增长5%，航空装备、电力、通信服务等行业研发支出增速超30%；深市上市公司2023研发投入合计超7400亿元，同比增长11.1%，其中新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造研发投入同比增长分别为6.37%，41.18%，11.71%；北交所上市公司研发投入持续提升，全年研发支出共计87亿元，同比增长6.37%，实现连续三年增长。

此外，在发展新质生产力战略驱动引领和资本市场激励下，上市公司在科技创新方面取得了一系列新进展、新突破。截至2023年末，科创板累计124家次公司牵头或者参与的项目获得国家科学技术奖等重大奖项，6成公司核心技术达到国际或者国内先进水平；深交所在先进制造、数字经济、绿色低碳领域实现多个“全球之最”；北交所五成以上公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录。

消费结构优化 国际国内亮点多

2023年，我国国内需求加速反弹，消费业向好趋势显著，新业态新热点新场景的不断涌现为消费增长注入新动能。

上交所数据显示，食品饮料业2023年实现净利润1336亿元，同比增长21%；家用电器业实现净利润277亿元，同比增长7%，国货品牌带动美容护理行业增长42%，汽车行业净利润576亿元，同比增长25%。

深交所数据显示，大消费行业合计营收8257亿元，同比增长6%。其中传媒、汽车、社会服务净利润分别同比增长277%、76%、45%。

此外，2023年，我国外贸出口稳中提质，呈现强劲的增长韧性，其中以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”已成为出口增长极。

数据显示，上交所主板公司2023年共实现海外业务收入5.81万亿元、海外创利0.66万亿元，较2019年分别增长15%、81%。其中，航空装备、航海装备、计算机设备、金属新材料、工程机械等细分行业出口保持高增长；主板港口公司货物吞吐量由2019年的18.64亿吨增长至2023年的23.26亿吨，增幅25%。

深交所数据显示，创业板2023年海外销售收入合计8366亿元，同比增长约10%。

北交所表示，相关产业公司2023年持续推进“出海”步伐，逐渐成为发展新引擎。

与此同时，沪市公司在常态化开好业绩说明会的基础上，进一步加大与境外投资者的沟通力度与频次，一批公司主动走出去，讲好“中国故事”。

绿色低碳发展 提升社会效益

2023年，三家交易所上市公司披露环保相关信息的意识显著增强，由被动披露向主动公开持续转变。

上交所主板公司2023年共计952家公司披露ESG或可持续发展等专项报告，占比增长至56%。同时，ESG市场关注度不断提高，截至2023年底已累计发布ESG等可持续发展指数138条，其中股票指数104条，债券指数31条，多资产指数3条，86只基金产品跟踪，规模合计1050亿元。

深交所上市公司的环境信息、社会责任履行等情况基本实现披露全覆盖，890家公司发布独立社会责任报告或可持续发展报告，占比31.3%。

北交所上市公司均在2023年的年度报告中披露社会责任相关信息，已有14家公司主动编制并发布社会责任报告或ESG报告，内容涵盖公司环境保护、社会贡献、公司治理等。

此外，在践行绿色低碳发展理念方面，上交所1404家上市公司建立了环保机制，2023年环境保护相关资金投入近1900亿元，同比增长约27%；1361家公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量8.2亿吨；绿色债券持续蓄势赋能，债券市场全年发行金额合计达554亿元。

深交所推动建立健全可持续发展相关治理机制，建设相关方沟通制度，2023年共2598家深市公司接受投资者调研，覆盖率高达91.09%。

另据中国上市公司协会统计显示，截至2023年底，我国全市场上市公司共5346家，其中沪深主板3208家、创业板1333家、科创板566家、北交所239家。2023年新增上市公司313家，募集资金净额3571亿元，其中创业板、科创板、北交所新上市254家，占比81%，募集资金净额2815亿元，占比79%。中国上市公司协会表示，2023年，上市公司整体业绩持续修复，内生动能不断集聚，回报能力稳步提升，高质量发展取得新成效。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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