目前，全国春耕已经接近尾声。记者在广东、安徽等地了解到，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，显示出我国农业机械化水平持续提升。

在广东省韶关市翁源县，今年春耕一开始，插秧机手就成了各个村最抢手的人才，很多熟练的插秧机手经常被邀请去各个村讲课。还有不少年轻人纷纷回乡，专门操作各种农用机械和农用无人机等。

广东翁源县农业机械管理局副局长 宋永新：我们现在耕田，水稻机械化已经达到了99%。从我们县里面，考拖拉机驾驶证就看得出来，好多年轻人都愿意回来搞这一行。

据了解，今年春耕以来，广东省从育苗机械到拖拉机、插秧机、农用无人机等等各类农机需求都明显增长，带动了相关贷款快速增长。

农业银行广东省分行乡村振兴金融部总经理 严俊玲：主要是农业机械化程度逐渐在提升，包括农机的生产企业，包括合作社、农户、使用农机的习惯也提高了，我们的农机贷款增幅是历史最高的，也是我们各个领域里面最大的。

在安徽、辽宁等地，农业机械领域的贷款增幅也都非常明显。

邮储银行安徽霍邱县支行行长 汪磊：随着机械强农的推进，农业服务公司、农业机械租赁行业的贷款客户也开始增加，今年这类新型客户贷款金额同比增幅超300%。

数据显示，今年以来，农业银行农机贷款余额较年初增长超过50%，是涉农贷款中增速最快的领域之一。金融监管总局还提出，今年要加大新型农业经营主体和农户信用贷款发放力度，提升农村金融服务水平。（央视新闻客户端）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经