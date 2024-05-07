新华社昆明5月7日电（记者庄北宁）记者6日从昆明海关获悉，“五一”期间，中老铁路进出口货物8.74万吨、进出境旅客4067人，同比分别增长26.2%、101%。

昆明海关所属勐腊海关铁路口岸监管科副科长朱龙飞介绍，中老铁路辐射效应不断增强、承运商品结构不断优化，高新技术产品不断出口国外，农食、矿产品进口量增加，拉动了货运量快速增长，货物通关时间由开通初期40多个小时压减至5个小时以内。今年前4个月，中老铁路进出口货物183.34万吨，同比增长32.9%，磨憨铁路口岸已连续8个月稳居我国对东盟第一大铁路口岸。

“如今，从泰国新鲜采摘的榴莲经过分拣预处理后，直接装载到冷链专柜，全程冷链直达昆明、重庆等地，时间也从原来的5至10天缩短为3至5天，品质更有保障。”云南阿尔赛普报关代理有限责任公司关务主管曾云超说。

“比起以前自驾游或者坐大巴，乘坐中老铁路出国游，确实方便快捷了很多，节约了很多路程上的时间，玩了更多的旅游景点！”从老挝旅游回来的来自重庆的张先生一家在中老铁路磨憨口岸入境现场说。

据磨憨出入境边防检查站铁路口岸执勤专班副队长李兵介绍，自中老铁路国际旅客列车开行以来，因为其便捷、舒适、安全的乘车体验备受欢迎，加上自今年4月13日起，中老铁路在中国西双版纳至老挝琅勃拉邦两大著名旅游城市间增开1对国际旅客列车，使得口岸出入境人员出现大幅增长。

“去年‘五一’我邀请了在老挝留学期间认识的朋友们到景洪，今年‘五一’他们邀请我到老挝去游玩。”在磨憨铁路口岸出境旅客大厅准备候车的依坎为说，“坐上火车，来一场说走就走的跨境之旅。”

勐腊海关介绍，目前在查验检疫未见异常的情况下，每名旅客通关时间平均仅需10秒左右。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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