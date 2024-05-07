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太阳“打喷嚏”，地球会“感冒”吗？

金凤
2024年05月07日10:09 | 来源：科技日报
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如果你是对太阳充满好奇的发烧友，那么，这两天是了解太阳不错的窗口期。5月5日下午至5月6日中午，国家空间天气监测预警中心（以下简称预警中心）连续两次发布太阳耀斑信息提示：北京时间2024年5月5日14时01分和19时54分，太阳分别爆发了一次X1.3级和X1.2级的强耀斑。14时01分的耀斑对我国上空电离层产生了影响。预警中心5日发布信息时指出，预计未来三天，仍有可能爆发M级甚至X级以上耀斑。

今年的太阳耀斑为何会频发，太阳打的“喷嚏”对地球会有哪些影响？

适逢太阳活动高峰期，X级耀斑相当于约10亿颗氢弹的能量

“最近几天太阳耀斑爆发多，主要是因为太阳上的黑子增多，特别是大黑子和复杂的黑子群。黑子附近是磁场比较强的区域，也是孕育太阳大爆发的区域。”中国科学院紫金山天文台研究员、“夸父一号”卫星硬X射线成像仪载荷科学家苏杨告诉科技日报记者，太阳耀斑作为太阳外层大气的强烈能量爆发，分为A、B、C、M、X五个级别，A为能量最小级别，每个能量级别依次以十倍递增，X级相当于约10亿颗氢弹的能量。

太阳耀斑是如何产生的，今年为何频发？“太阳的局部区域变得非常明亮、出现闪耀的斑块，这就是太阳耀斑。”南京大学天文与空间科学学院教授陈鹏飞告诉科技日报记者，太阳耀斑是太阳上最剧烈的活动现象之一，太阳黑子多的时候，太阳耀斑就会更频繁。

“太阳黑子就像地壳板块一样，板块相互碰撞，会将能量释放出来，引发地震。太阳黑子的磁场很强烈，黑子间的运动、演化，会让磁场相互作用，当作用积累到一定程度，就会将能量剧烈地释放出来。”陈鹏飞补充，太阳黑子的数量在时间上呈现周期性的变化，平均周期约为11年。今年是太阳活动第25周的高峰期，所以会孕育更多的太阳耀斑爆发。

但近日发生的太阳耀斑还不是太阳爆发的“最高段位”。陈鹏飞介绍，人类此前还观测到过比X1.3级强烈几十倍的太阳耀斑，甚至一天内还爆发几次X级耀斑。

会引发灾害性空间天气，但对人体健康影响不大

太阳耀斑发生时，会发出何种信号？陈鹏飞介绍，耀斑爆发时，无线电波段、紫外线波段、极紫外线波段、X射线波段的辐射都会增强，X射线的亮度甚至可以达到太阳总亮度的几百倍。

耀斑爆发时的太阳，像一颗“发怒”的火球，它将为地球带来什么影响？苏杨表示，太阳的剧烈活动，比如耀斑和日冕物质抛射等，是灾害性空间天气的主要源头，可对地磁场、电离层产生影响，继而对卫星、导航、电力等系统带来威胁。

“太阳耀斑的极紫外线辐射、X射线辐射增强，会影响地球电离层，电离地球的高层大气。更重要的是，太阳会将少量高能粒子和大量物质抛向地球，这些物质携带着磁场，与地球磁场发生碰撞，扰动并改变地球磁场，引发地磁暴，这可能对卫星的通信、导航产生影响。”陈鹏飞解释。

“不过，从目前的研究看，太阳耀斑对人体健康的影响很小。”陈鹏飞认为，虽然紫外线辐射会短期增强，但其大部分会被地球大气吸收，“如果说有影响，可能会对居住在高纬度地区的人有些影响，但影响也不大。有研究指出，太阳爆发可能对高纬度国家居民的心血管疾病产生小的触发。”

在陈鹏飞看来，相对地球而言，高速飞行在太空的空间站更值得关注。“由于没有地球磁场的保护，太阳耀斑辐射出的高能粒子会轰击到空间站。此时，航天员应该避免出舱。”他还表示，此时短波通信频率可能会噪声增大，通信部门也许需要通过调整通信频率、改变通信方式，来提高通信质量。

(责编：王震、陈键)
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