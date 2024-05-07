我国普惠金融发展已走过十年历程。作为国有大型金融机构，中国人寿始终以实际行动践行“以人民为中心”发展思想，发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，坚持面向重点领域构建多样化普惠金融供给，开发专属普惠产品，并持续强化科技赋能，推动网点、人员、资源和服务更加贴合小微企业、农民、城镇低收入人群、老年人等重点群体，同时发挥全品种投资优势，引导更多金融资源配置到小微企业、乡村振兴、养老健康等薄弱领域，持续完善高效率、低成本的普惠金融服务新模式，做好普惠金融文章，助力共同富裕。

截至2023年末，中国人寿支持民营和小微企业存量投资规模超2200亿元，普惠型小微企业贷款余额近1800亿元；支持乡村振兴领域存量投资规模近980亿元，普惠型涉农贷款余额超230亿元，2023年涉农风险保障超35万亿元；承办大病保险覆盖3.6亿城乡居民，2023年赔款超250亿元，承办长期护理保险覆盖超3800万人，具有养老属性的保险业务积累准备金达1.8万亿元，2023年承保老年人等群体超1.6亿人次。

暖心服务 “金融为民”守护美好生活

“朱大爷，您之前摔伤住院的理赔，我今天来帮您办理。”在重庆市大足区新水村，中国人寿寿险重庆分公司服务专员李萍从村委会了解到朱大爷已康复出院，便陪着朱大爷去卫生院、区中医院收集住院资料，并办理了老龄保险理赔申请。60元的老龄保险帮朱大爷获得了1400元的理赔金，帮朱大爷减轻了一些负担。近2年时间里，服务专员李萍已为当地25个村的1400多名老人提供保险服务。这是中国人寿坚持面向重点人群和领域构建多样化普惠金融供给、提升普惠精度的一个缩影。

中国人寿从供给侧出发全力扩大普惠金融覆盖面，致力于满足不同年龄及特定人群、特定区域多样化、多层次金融保险需求。面向新业态、新市民群体，中国人寿提供意外身故、意外伤残、意外医疗等责任，并额外针对骑行导致的意外、机动车导致的意外、骨折和猝死提供保险保障。为探索解决新就业形态就业人员的社会保障难题，国家从最紧要的职业伤害保障入手，自2022年7月起，在北京、上海、重庆等7省市启动新就业形态就业人员职业伤害保障首批试点。截至2023年7月底，中国人寿集团旗下寿险公司承办其中5个试点省份的项目。集团旗下财险公司2023年通过农民工工资履约保证保险为322万农民工提供超1600亿元工资保障，同时还在四川率先打造专属的“公租房及直管公房房屋及实际使用人财产保险”，为外迁务工人员等公租房群体提供普惠型保障。面向老年群体，中国人寿持续拓展老龄保险产品的覆盖年龄和疾病范围。集团旗下健投公司陆续推出“夕阳红”“夕阳保”“银龄安康”“关爱老人”“银龄无忧”等老年人专属保险产品，降低中老年人群投保门槛，近期还升级开发“国寿鑫享宝专属商业养老保险（2024版）”，养老年金领取年龄与法定退休年龄接轨，更好匹配各年龄段人群的养老保障需求。集团旗下财险公司先后推出“长者无忧中老年意外险”“孝安心中老年癌症医疗险”等保险产品，2023年还联合集团旗下健投公司研发国内首款罹患阿尔茨海默（AD）也可投保的“关爱脑健康”产品，填补了国内AD“保险+健康服务”市场空白。

此外，中国人寿还在持续探索将保险与普惠养老服务进行融合，例如在粤港澳大湾区推出“普惠型嵌入式”社区居家养老模式，将临近社区集中式的托养服务和外延式的居家上门服务相结合，成为政企合作的普惠养老样板工程。目前，中国人寿位于深圳的4家普惠型社区养老项目已实现“政府支持、社会运营、合理定价”，政策性普惠床位平均收费仅相当于市场化床位收费的60%，扩大了普惠型养老服务的有效供给。

提质增效 金融“活水”润泽小微企业

“天气逐渐转热，晚上出来夜宵的人也多了。现在有了食责险的保驾护航，几个食品摊子的摊主经营起来也更有底气了，我们运营管理也更安心。”浙江宁波一处夜市管理公司的经理顾伟（化名）说。这处夜市开设于2020年夏天，有80个摊位，其中食品摊位24个，全部投保了中国人寿财险宁波分公司首席承保的食品安全责任保险。该保险具有投入小、理赔快、手续便捷、覆盖广、保障更完善等普惠特点，守护了城市烟火气。

除个体户外，中国人寿针对小微企业的多样化保险保障需求，持续推进产品创新，充分发挥保险风险保障和风险减量管理功能。例如，集团旗下寿险公司2023年通过定制化“员福保”意外险组合产品，为6万余家小微企业提供风险保障，财险公司开发“企安心”“企业卫士”“店家一保通”“店家自由保”等保险产品，为零售、餐饮等行业小微企业面临的财产、公众责任、雇主责任、营业中断等常见风险提供了风险保障，同时2023年通过贷款保证保险，支持近5000家小微企业获得融资超57亿元。此外，中国人寿还一直致力于为“专精特新”小微企业保驾护航，2023年为7300余家“专精特新”小巨人企业提供风险保障超4400亿元。

在增强民营和中小微企业融资可获得性方面，中国人寿积极探索投资以中小微企业经营性贷款等为基础资产的证券化产品，助力中小微企业融资。例如，集团旗下资产公司通过“中国人寿—创保供应链1号资产支持计划”，提供41.31亿元支持中小供应商企业完成应收账款变现和结算，有效帮助供应商缩短账期、提升资金周转效率。集团旗下国寿投资公司通过“国寿投资-拓商资产支持计划”，短期内累计实现放款26.51亿元，惠及小微企业主和个体工商户达12.52万户。集团旗下养老险公司通过股票、债券、ABS、ABN、另类投资等方式新增买入民营和小微企业股票和债券金额超880亿元，新增科创板股票和科创债金额超240亿元，战略新兴产业投资余额超750亿元。

为破解小微企业融资难、融资贵这一发展难关，中国人寿充分运用线上线下各类标准化产品，加大普惠型小微企业贷款投放力度。集团成员单位广发银行先后推出“税银通2.0”“科技E贷”“银电通”“抵押E贷”“担保E贷”“专精特新E贷”等一揽子小微标准化产品，助力普惠型小微企业贷款实现增量扩面、提速降本。截至2023年末，广发银行普惠型小微企业贷款已惠及13万户小微企业。2024年开展“普惠金融推进月”行动期间，广发银行向普惠金融主体发放贷款超105亿元。

乡村振兴，打通金融服务“最后一公里”

“一年只需要花几十元，就能得到上万元的风险保障，太合适我们了！”四川省宜宾市筠连县筠连镇凌云村的一位村民激动地说。这是中国人寿寿险筠连县支公司“普惠金融下乡村”和“送保障，送关爱，送岗位，送服务”宣传活动的现场。近年来，中国人寿寿险公司开发“乡村振兴”系列专属产品，针对政策特定人群，相比同类商业保险产品，不仅精简责任免除事项，还进一步降低基准费率水平和预定附加费用率，其中基准费率水平比同类商业保险产品下降约15%，在同等保费水平下，扩大了保障范围，放大了保障杠杆，凸显了普惠性质。

中国人寿还持续扩展和延伸乡村保险服务触角，深耕涉农普惠“责任田”，将普惠金融服务送进阡陌乡村。例如，在山西、陕西等省份，集团旗下寿险、财险公司主动整合网点资源，联合打造“三农”服务站模式，两乡队伍全员配置印有“中国人寿乡村振兴服务专员”标识的工具，开展“保险进乡村”大拜访活动，以规范专业的形象和服务水平，“零距离”为乡村居民提供健康险、商业养老险、意外险、车险、家财险、农险等一揽子保险产品服务，打通金融保险服务“最后一公里”。中国人寿一方面走进田间地头，依托乡镇共建网点，“一县一策”聚焦当地特色农业产业，创新模式，为乡村产业振兴提供金融保险服务；另一方面走到人群身边，不仅积极开展保险职业教育、定向招聘，优先吸纳农村居民作为农业保险协保员、保险代理人，进一步拓宽农民就业增收致富渠道，还通过开展镇、村驻点院坝会、宣讲会，帮助农民加深对普惠金融保险的了解，让广大群众“买得起、买得到、愿意买”，让农民更好地懂普惠、用普惠。2024年开展“普惠金融推进月”行动期间，中国人寿全方位组织开展金融宣传、消保教育宣传，累计开展线上线下普惠金融保险产品服务介绍与宣传近2.2万次。

伴随发展普惠金融国家战略走过十年，中国人寿努力把国之所需、民之所盼落到实处，不断将普惠金融保险产品推向更多领域人群。中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，中国人寿将继续以更高效率、更低成本、更有效风控为经济社会发展注入金融活水，同时让更多兼具安全性、收益性、流动性的普惠金融保险产品走进寻常百姓家，服务美好生活需求。

(责编：董童、李源)

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