人民网北京5月7日电 （黄盛、实习生张欣怡）日前，中国人民银行就8起行政处罚和7起未予处罚典型案例予以公示。

公示的案例显示，办理行政事业性收费的单位，保险公司、快递公司等各类经营主体，尤其是各类提供“面对面”服务的经营主体，不得以“资金统一管理”“业务环节多”“途中容易遗失”等理由拒收现金。

据介绍，近年来，受支付方式快速变迁、消费模式不断创新等因素影响，经营主体收现意愿有所下降，拒收现金现象时有发生。为保障社会公众现金支付选择权，中国人民银行紧紧围绕提升老年人、外籍来华人员等群体的现金支付便利性，切实维护人民币法定地位，系统优化现金使用环境，扎实开展整治拒收现金工作，取得一定成效。

其中，2018年起，中国人民银行会同发展改革委等建立跨部门会商机制，共同完善现金收付管理要求，推动解决大型商圈、旅游景区、度假区、文博场所、餐饮住宿、交通枢纽、医院等民生、涉外场景现金收付痛点堵点问题。

2023年10月起，中国人民银行组织开展为期半年的专项整治工作，在强化监督管理的同时主动开展全面摸排、宣传引导工作，不断提升银行金融业现金服务水平。

中国人民银行货币金银局局长罗锐在去年底举行的拒收人民币现金专项整治工作媒体吹风会上表示，中国人民银行各分支机构组织商业银行，借助公共交通、广播电视、互联网平台等渠道，以现场集中宣传、商户上门宣传、“人民币现金日”专题宣传、线上宣传等形式，广泛开展宣传工作，不断强化公众现金法偿观念，提升经营主体守法意识；对公众关注度高、影响范围大的违法主体实施处罚并公示曝光，对公众关注度较低、影响范围较小的小微违法主体实施警示教育。

数据显示，截至2024年4月末，中国人民银行对8起拒收现金法人主体实施行政处罚；核实124起情节轻微、及时改正、初次违法并未造成危害后果的拒收现金行为，依据相关法律规定未予处罚。

“现金服务是最基础的金融服务，在满足人民群众生产生活需要、服务实体经济、维护金融稳定等方面发挥着重要作用。”罗锐表示，现金是国家法定货币，是最基础的支付工具，是向全社会提供的基础公共产品，追求的是社会效益最大化。现金支付对于实现金融普惠和保护金融消费者权益具有重要意义。同时，现金在维护货币和金融体系稳定方面发挥着不可替代的作用。现金对电子系统依赖较小，不受系统故障、电力中断等意外事件影响，在应对自然灾害、稳定市场预期等方面具有重要战略保障作用。

另据了解，2024年3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，进一步明确坚持现金兜底定位，并强调更好保障消费者支付选择权。

中国人民银行对此表示，要加强统筹协调和组织实施，细化具体工作方案和配套措施，明确时间表和路线图；要加强宣传推广，大力宣传优化支付服务、提升支付便利化水平的重要意义、相关政策措施，提升老年人、外籍来华人员等群体对境内支付服务的认知度；要建立督导机制，对重点地区、重点银行及支付机构、重点商户等进行明察暗访、督促指导，确保各项工作安排实抓实干。

(责编：郝帅、吕骞)

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