新华社北京5月7日电（记者樊曦、韩佳诺）记者7日从中国国家铁路集团有限公司获悉，近期，京广高铁武汉至广州段安全标准示范线建设拉通试验圆满成功。预计6月15日起，京广高铁武广段复兴号动车组列车可常态化按时速350公里高标运行。

在试验中，复兴号动车组列车最高试验时速达385公里，线路设备各项指标表现良好。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团充分借鉴近年来京沪高铁、京津城际等实施安全标准示范线建设的成功经验，对京广高铁武广段实施安全标准示范线建设工程。

工程实施以来，国铁集团先后组织了线路、桥梁、隧道、牵引供电、通信信号等设备设施及视频监控、灾害监测等系统升级改造和补强工程，建成了人防、物防、技防“三位一体”的高铁安全保障体系。目前，各项工程已按计划优质完成。

京广高铁是“八纵八横”高铁网纵向主通道之一，此次京广高铁武广段建成安全标准示范线后，将进一步释放高铁路网整体效能，密切沿线城市间联系，为区域经济社会发展注入新动能。

(责编：卫嘉、白宇)

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