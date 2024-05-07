人民网记者 许维娜

香甜多汁的果实挂满枝头，让人垂涎欲滴；艳丽多姿的花朵开满田野，让人心旷神怡；鲜美滋补的菌菇长满山坡，让人欲罢不能……去有风的地方感受诗意生活、体验百味人生，是不少人的梦想。

长期以来，我国农业供应链流通环节较为复杂，线下流通损耗较大，这在一定程度上限制了大部分农产品的销售半径，使其主要集中在省内或周边地区，进而影响了市场增量的拓展。

而如今，凭借便捷的线上销售网络和畅通的物流体系，远在西南边陲的“云南味道”亦能跨越千山万水，进入寻常百姓家。

2024年一季度云南经济运行情况显示，一季度，云南省农业（种植业）产值增长5.2%，比2023年提高0.7个百分点。其中，蔬菜产量增长4.7%，比上年同期提高1.7个百分点；水果、茶叶产量分别增长7.8%、4.2%。

云南农业能够取得亮眼成绩，“破圈”出省，离不开多方努力。在近日开启的第五届上海“五五购物节”中，得益于电商平台和区域合作的共同推动，云南农货的身影格外亮眼。

“这款鲜花是坐飞机来的，从昆明种植基地直发，空运直达相隔2000多公里的上海……”

“这款蓝莓不仅香甜多汁，还含有多种花青素，能够守护眼睛健康……”

活动启动仪式外场，电商平台拼多多开启了一场主题为“拼在上海 乐享生活”的百亿补贴专场带货直播。直播间内，鲜花、蓝莓等云南特色农产品受到了不少消费者的青睐。

相关负责人介绍，今年将投入共计45亿元消费补贴，助力“五五购物节”，让“沪里沪外”的消费者都能享受品质消费。

云南一鲜花店铺商家杨攀向记者透露，今年以来，店铺订单明显上升，日销峰值可以达到3000单。其中，热播剧《繁花》取景地上海，一直以来都是店铺销量最高的城市，沪上居民对玫瑰的偏爱特别明显，香槟、洛神、艾莎都是申城热销的玫瑰品种。

记者了解到，上海与云南交流合作历史悠久，如今已进入助力云南实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新阶段。本届“五五购物节”是上海增强消费市场回升势头、打造国际消费中心城市的标志性活动之一。活动在大力支持云南特色农产品销售，深化沪滇“亲情”纽带方面具有重要意义。

除了区域间的协作帮扶，直播带货等电商渠道作为消费助农的一种重要方式，同样发挥着不可忽视的作用。

以蓝莓为例，平台数据显示，今年蓝莓供给量和需求量明显攀升，平台整体销量较去年同期增长300%，尤以云南产蓝莓最受消费者欢迎。如今，正有越来越多的云南优质农产品插上“电商”翅膀，进入千家万户。在百亿补贴专场带货直播中，没等主持人推荐，蓝莓就已经售出了几百盒。

据了解，去年，拼多多启动“农云行动”，推动全国100个农业产业带更快“拼上云端”，云南是此次行动调研的第一站。专项小组为当地的鲜花、绿植、水果商家提供了电商运营专场培训，鼓励产业带“新农人”开拓农产品销售渠道，并为具备良好供应链的商家提供了一定支持。

专家指出，高质量发展的农村电商正有力推动消费增长，对提升生活品质和推动经济社会发展具有重要意义。未来应提高组织化程度，实施农产品生产和流通标准，强化品牌意识，保障农产品质量和供应稳定性，增强市场竞争力，激活农村大市场。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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