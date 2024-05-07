新华社贵阳5月7日电（记者王聿昊、汪军）第二届全国乡村振兴职业技能大赛将于5月8日至10日在贵阳举行，来自全国各省份和新疆生产建设兵团的701名选手将在砌筑、汽车维修、农机修理等11个项目参赛。

“职业技能竞赛作为技能人才培养选拔的重要载体，在技能人才工作中发挥着重要的引领带动作用。”人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君在7日举行的新闻发布会上表示，举办全国乡村振兴职业技能大赛旨在带动更多人关注技能、学习技能、提升技能，全面提高技能人才培养能力水平，为广大乡村劳动者成长成才创造条件、搭建平台，助力乡村全面振兴。

“围绕农村实用技能，大赛设砌筑、汽车维修、农机修理、电工、美发、养老护理、育婴、中式面点、餐厅服务、电子商务、茶艺11个比赛项目，每个比赛项目均设置职工组和学生组。”王晓君说，为更好结合乡村特色、展现传统技艺，大赛还设置了手工刺绣、手工编织两个表演项目。

在奖励政策方面，王晓君介绍，大赛各比赛项目设金牌1名、银牌2名、铜牌3名。获得金、银、铜牌的选手，将按有关规定晋升职业技能等级。获得各比赛项目职工组前3名的选手，将被推荐授予“全国技术能手”称号。

据悉，本届大赛以“展技能风采 促乡村振兴”为主题，由人力资源社会保障部、农业农村部、贵州省人民政府共同主办。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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