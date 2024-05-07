人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届全国乡村振兴职业技能大赛将在贵阳举行

2024年05月07日23:51 | 来源：新华网
小字号

新华社贵阳5月7日电（记者王聿昊、汪军）第二届全国乡村振兴职业技能大赛将于5月8日至10日在贵阳举行，来自全国各省份和新疆生产建设兵团的701名选手将在砌筑、汽车维修、农机修理等11个项目参赛。

“职业技能竞赛作为技能人才培养选拔的重要载体，在技能人才工作中发挥着重要的引领带动作用。”人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君在7日举行的新闻发布会上表示，举办全国乡村振兴职业技能大赛旨在带动更多人关注技能、学习技能、提升技能，全面提高技能人才培养能力水平，为广大乡村劳动者成长成才创造条件、搭建平台，助力乡村全面振兴。

“围绕农村实用技能，大赛设砌筑、汽车维修、农机修理、电工、美发、养老护理、育婴、中式面点、餐厅服务、电子商务、茶艺11个比赛项目，每个比赛项目均设置职工组和学生组。”王晓君说，为更好结合乡村特色、展现传统技艺，大赛还设置了手工刺绣、手工编织两个表演项目。

在奖励政策方面，王晓君介绍，大赛各比赛项目设金牌1名、银牌2名、铜牌3名。获得金、银、铜牌的选手，将按有关规定晋升职业技能等级。获得各比赛项目职工组前3名的选手，将被推荐授予“全国技术能手”称号。

据悉，本届大赛以“展技能风采 促乡村振兴”为主题，由人力资源社会保障部、农业农村部、贵州省人民政府共同主办。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：以ESG创新实践引领化妆品行业可持续发展
　　人民网北京5月7日电 （记者乔雪峰）随着全球对可持续发展和环境保护的日益重视，ESG已成为衡量企业综合表现的重要指标。 近年来，我国企业的ESG工作呈现出蓬勃发展态势，ESG发展理念与创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合，让ESG不仅成为企业塑造品牌形象的“软实力”，更成为推动企业践行长期主义的“硬准则”，为增强企业价值创造能力增添新的助力。…
消费新增长点持续壮大 更多国货“潮品”走俏市场
　　“一天下来，我和家人逛庙会、看演出、品文化，充实又开心！”“五一”假期，北京市昌平区花塔庙会吸引了众多市民争相前来打卡。一位身着马面裙的游客，面带兴奋的笑容，向记者分享了她的体验：“庙会上琳琅满目的传统文化元素，让我们深切感受到了‘国潮热’的无穷魅力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部