天津：4条高铁、6条高速通北京 加速打造京津“双城记”
2024年05月08日01:23 | 来源：新华网
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新华社天津5月7日电（记者刘惟真）记者从7日天津市人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上获悉，京津冀三地持续推动交通一体化走深走实，天津已形成“4条高铁、6条高速通北京”的格局，加速打造京津“双城记”。
天津市交通运输委员会党委书记、主任王志楠介绍，随着津兴城际铁路开通运营，天津已实现“4条高铁通北京、1条高铁通雄安新区”，天津境内高铁通车里程由2013年的245公里增加到410公里；高速公路方面，目前天津已实现“6条高速公路通北京、2条高速公路通雄安新区、毗邻地市高速公路互联互通”，高速公路通车里程由2013年的1103公里增加到1358公里。
据了解，京津冀地区已基本形成多节点、网格状、全覆盖的综合交通网络，京津雄0.5到1小时通勤圈、京津冀主要城市1到1.5小时交通圈加速形成。王志楠表示，未来，天津将继续努力唱好京津“双城记”交通篇，支持北京“新两翼”建设，推动京津冀协同发展再上新台阶。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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