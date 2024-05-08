央视网消息：5月7日，《新闻联播》报道了物流、期货市场等领域的最新统计数据，同时结合航天、科技、金融助农等方面公布的利好消息，中国各领域各行业取得新成绩、新突破，焕发澎湃活力。

一箭四星！长征六号丙运载火箭首飞成功

5月7日11时21分，我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭，搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第520次飞行。

中国科学家取得量子计算研究新进展

中国科学技术大学科研团队利用自主研发的关键设备，在国际上首次实现光子的反常分数量子霍尔态。这一成果有望极大推动可容错量子计算的发展，为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径。

物流业景气水平继续提升 活跃度增强

中国物流与采购联合会5月7日公布，4月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。4月份，供应链上下游保持联动回升态势，装备制造和交通运输设备制造物流需求有序释放，日用快消品和家具家电耐用消费品物流需求较快增长。另外，物流领域投资有所加快，4月份固定资产投资完成额指数回升到50%以上扩张区间。仓储业、多式联运及装卸搬运行业指数回升2个百分点以上。

4月我国期货市场成交额同比增长28.49%

中国期货业协会5月7日发布数据，4月全国期货市场成交额为56.74万亿元，同比增长28.49%。其中，白银、纯碱、豆粕、工业硅等期货成交活跃。

“五一”假期全国邮政快递业揽投快递包裹超40亿件

记者从国家邮政局获悉，“五一”假期，全国邮政快递业揽投快递包裹40.32亿件。其中，揽收快递包裹19.99亿件，日均揽收量同比增长32.7%；投递快递包裹20.33亿件，日均投递量同比增长28.6%。

中央财政支持开展城市更新示范工作

财政部、住房城乡建设部5月6日发布《关于开展城市更新示范工作的通知》（以下简称《通知》），从今年起，支持开展城市更新示范工作，中央财政对示范城市给予定额补助。

根据《通知》，城市更新示范工作支持对象是地级及以上城市，首批评选15个示范城市，重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜，中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。

《通知》提出，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。其中，东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。

在资金支持方向上，示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，具体项目上不得重复使用2023年增发国债资金、中央预算内投资、车购税资金、超长期特别国债等其他渠道中央财政资金，防止交叉重复。

一季度末全国涉农贷款余额同比增长13.5%

记者从国家金融监督管理总局了解到，今年以来，金融机构持续增加涉农信贷投放，一季度末全国涉农贷款余额同比增长13.5%。

数据显示，截至一季度末，全国涉农贷款余额共60.19万亿元，同比增长13.5%。其中，农田基本建设贷款余额同比增长29.8%，粮食重点领域贷款余额同比增长21.46%，农林牧渔业贷款余额同比增长14.7%，均明显高于各项贷款增速，有力支持了粮食和重要农产品稳产保供、种业关键核心技术攻关、高标准农田建设等重要领域。

今年以来，国家金融监督管理总局多个省市监管局还出台措施推动金融机构加大力度支持春耕生产。河北监管局要求加大新型农业经营主体信贷支持力度；四川监管局要求发展种业、大豆、油料作物和地方优势特色农产品保险；广东监管局要求优先保障春耕贷款的信贷规模，简化信贷手续，落实减费让利政策。

数据还显示，截至一季度末，全国普惠型涉农贷款余额13.69万亿元，同比增长19.43%。今年一季度，新发放的普惠型涉农贷款平均利率降到了5.0%，比去年同期下降0.56个百分点。

首批附简化版说明书药品投放市场

国家药监局加速推进药品说明书适老化及无障碍改革试点工作。最近，附有简化版说明书的部分药品已投放市场。简化版说明书字体大，便于老年人阅读。截至目前，已有270种药品进行了适老化以及无障碍版本说明书的备案。

陕西延安首次成功孵化朱鹮宝宝

近日，在陕西延安南泥湾国有生态林场朱鹮基地，首只“延安籍”朱鹮宝宝破壳而出，标志着朱鹮引入延安后首次成功孵化。

在南泥湾国有生态林场朱鹮基地的孵化室内，记者看到，首只“延安籍”朱鹮宝宝正在育雏箱中等待喂食，旁边的孵化器内还有另外两只朱鹮蛋即将孵化。今年4月6日，一对朱鹮成功产卵。然而，由于孵化后期出现了弃巢现象，工作人员将卵转为人工孵化。目前，这只新出生的朱鹮宝宝已经开始接受人工喂养。

每年3月至6月是朱鹮的繁育期。朱鹮作为晚成鸟，在幼鸟孵化初期身体较为脆弱，需要细致的照料。在人工孵化过程中，除了保证营养均衡的喂养外，还需严格控制温度、湿度和光线。目前，这只朱鹮宝宝需要在保温箱中度过40多天的育雏期，才能顺利完成整个人工繁育过程。

河南三门峡湿地公园成功繁育6只大天鹅宝宝

在河南三门峡天鹅湖国家城市湿地公园，两只“留守”的大天鹅在自然条件下，成功繁育6只天鹅宝宝。

在三门峡天鹅湖国家城市湿地公园青龙湖，6只刚出生的天鹅宝宝正跟在爸爸妈妈身后，小心翼翼地游进水中。在湖面上，它们悠闲嬉戏、追逐玩耍，一个个尽显“萌态”。据了解，这群天鹅宝宝的父母在2023年5月份左右就曾孵化出3只天鹅宝宝。今年4月底，它们再次成功孵化6只天鹅宝宝。

据了解，每年冬季，都有上万只大天鹅在三门峡栖息越冬，来年3月返回北方时，会有少量大天鹅因伤病等原因滞留。从2015年至今，在三门峡留守的大天鹅已成功繁殖3次，共孵化15只天鹅宝宝。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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