中新网许昌5月7日电 题：探访中原“神算子”：每秒十亿亿次算力背后的科技力量

作者王宇

数字化时代，算力成为衡量国家科技实力的重要标准。在河南许昌，一座名为中原人工智能计算中心的科技高地引人注目，其强大的计算能力高达每秒十亿亿次，为河南乃至全国的人工智能产业发展注入了强大动力。近日，记者走进这座被誉为中原“神算子”的科技高地进行了探访。

图为中原人工智能计算中心。 王宇 摄

中原人工智能计算中心是继深圳、武汉之后，全国第三家、河南省唯一一家基于全国产化、绿色节能的人工智能计算中心。目前，该中心注册用户超过500家，联合发布了超过40个解决方案，并成功孵化出3个行业大模型及创业平台，成为AI算力的重要输出地。

所谓算力就是计算机设备或计算、数据中心处理信息的能力，是数字经济时代的生产力。据测算，在算力中每投入1元，平均将带动3元至4元的经济产出。进入以大模型为代表的AI新时代，算力、算法和数据构成人工智能的“三驾马车”。

许昌市市投数字经济产业集团有限公司副总经理李克穷解释了这三者之间的关系，“如果把该中心比作一个饭店，那么数据就相当于食材，算力相当于厨具，算法则相当于烹饪方式。三者相辅相成，缺一不可”。

据了解，该中心总规划人工智能算力规模达300P，目前一期已投用算力100P。P是人工智能的一个数量级别单位，1P代表1秒钟可以执行1000万亿次的浮点运算，100P就代表1秒钟可以执行10亿亿次的浮点运算，大约相当于5万台高性能电脑的算力。

走进中原人工智能计算中心的机房，一排排指示灯闪烁不停，大型服务器正在提供澎湃的算力，支撑着各种应用场景的高效运转。李克穷介绍称，目前，中原人工智能计算中心的澎湃算力正在各行各业产生巨大价值。从应用场景来看，该中心已经实现了一二三产业的全覆盖。

图为中原人工智能计算中心的光伏项目。王宇摄

值得一提的是，中原人工智能计算中心还注重绿色节能。该中心的光伏项目电站总容量为843kW(千瓦)，于2022年并网发电。项目采用了华为逆变器和储能技术，年发电量约81万kWh(千瓦时)，有效降低了用电成本，增加了绿电使用比例。

例如，在废旧金属回收领域，通过人工智能的视觉识别和光谱分析技术，可以快速对废旧金属进行识别、分拣、分类和定价，大大提高了工作效率。此外，该中心还孵化了AI反诈大模型，通过人工智能技术快速高效地识别诈骗网站和信息，识别率超过99%，有效保障了网络安全。

李克穷告诉记者，中原人工智能计算中心的定位是新型基础设施，把AI算力像水和电一样，让企业、百姓、科研机构都能用得上、用得起，促进人工智能产业发展，达到人工智能赋能千行百业的目的。

为了进一步推动人工智能产业的发展，中原人工智能计算中心已经构建起“一中心四平台”的模式。该模式是以中原人工智能计算中心为主体，提供公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台和科研创新人才培养平台。

“通过这些平台的建设和运营，中原人工智能计算中心将打通‘政—产—学—研—用’的闭环，形成区域乃至全国的人工智能产业汇聚地，进而打造中原区域人工智能发展高地。”李克穷如是说。(完)

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经