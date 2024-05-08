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中国新型储能开启“黄金赛道” 直接推动超千亿元投资

2024年05月08日08:51 | 来源：央视财经
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　　新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术。2024年，“发展新型储能”被首次写入政府工作报告。现在，各种新型储能技术已经在各地进行应用。

　　江苏如东，全国首个100MWh重力储能项目正在建设中，再过一个多月，项目就将正式投入运行，中国重力储能也将实现“从0到1”的突破。

　　重力储能是一种机械储能方式，其主要原理是利用新能源产生的富余电能提升重力块进行“充电”，等到用电高峰时，再放下重力块，用重力做功“放电”，从而为电网提供电力。

　　如东重力储能项目所在的如东县被称为全国海上风电第一县。今年一季度，如东以风电、光伏为主的新能源发电项目为电网输送清洁电力46.11亿千瓦时。

　　广东佛山宝塘储能站，是我国一次性建成的最大电网侧独立锂电池储能电站。储能站装机规模300兆瓦，占粤港澳大湾区新型储能装机总量的1/5，每年可向粤港澳大湾区输送4.3亿度清洁电能，减少二氧化碳排放30万吨。

　　截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，相当于1.4个三峡水电站的装机容量，可以满足2000万户居民的用电需求。2023年一年，我国新型储能新增装机规模已是“十三五”末装机规模的近10倍，如今，这些数字还在不断刷新。

　　今年，广东储能项目的备案数量同比增长超5倍；江苏今年将有400万千瓦新型储能并入国家电网，以满足电力保供及电网调节需求。“十四五”以来，我国新增新型储能装机直接推动经济投资超1000亿元。

　　面对新型电力系统的挑战和机遇，中国还在探索更多的储能手段。常州市的盐穴压缩空气储能电站，是压缩空气储能领域的国家试验示范项目。盐穴储能未来的产业化、商业化前景，还有赖于转换效率的提高和建设成本的下降，科学家仍在探索之中。(央视财经)

(责编：岳弘彬、牛镛)
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