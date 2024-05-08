央视网消息：市场监管总局网站5月7日发布通告，2024年第一季度，全国市场监管部门坚持以问题为导向，完成食品安全监督抽检769478批次，依据有关食品安全国家标准等进行检验，发现不合格样品18129批次，监督抽检不合格率为2.36%，较2023年同期上升0.18个百分点。

从抽样食品品种来看，消费量大的粮食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品等5大类食品，监督抽检不合格率分别为0.36%、0.37%、0.69%、0.07%、0.05%，均低于总体抽检不合格率。与上年同期相比，餐饮食品、冷冻饮品等14大类食品抽检不合格率有所降低，但特殊膳食食品、调味品等18大类食品抽检不合格率有所上升。

从检出的不合格项目类别看，一些不合格项目占抽检不合格样品总量为：农药残留超标46.45%，超范围超限量使用食品添加剂16.29%，微生物污染11.75%，有机物污染问题8.78%，兽药残留超标6.35%，质量指标不达标5.53%，重金属等污染3.50%。

针对监督抽检发现的不合格样品，市场监管部门已向社会公布监督抽检结果，并督促有关生产经营企业及时下架、召回抽检不合格批次产品，严格控制食品安全风险，按有关规定进行核查处置。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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