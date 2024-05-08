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荆荆高铁、黄百铁路......多条铁路重点项目取得突破性进展

2024年05月08日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，近日，京广高铁武广段、荆荆高铁、黄百铁路等一批铁路重点项目建设取得突破性进展。

京广高铁武广段安全标准示范线拉通试验圆满成功

近期，京广高铁武汉至广州段（以下简称京广高铁武广段）安全标准示范线建设拉通试验圆满成功，复兴号动车组列车最高试验时速达385公里，线路设备各项指标表现良好，预计6月15日起，京广高铁武广段复兴号动车组列车可常态化按时速350公里高标运行。届时京广高铁将全线成为安全标准示范线，北京至广州间复兴号动车组列车可常态化按时速350公里高标运行，沿线城市间时空距离将有效压缩，旅客出行体验进一步提升。

京广高铁是“八纵八横”高铁网纵向主通道之一，线路全长2298公里，纵贯北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市，贯穿京津冀协同发展核心区域、中原城市群、长江中游城市群和粤港澳大湾区，干线地位十分重要。

2022年6月20日京广高铁京武段建成安全标准示范线、常态化按时速350公里高标运营以来，保持安全稳定运行，受到广大旅客青睐。此次京广高铁武广段建成安全标准示范线后，京广高铁将全线成为安全标准示范线，北京至广州间复兴号动车组列车可常态化按时速350公里高标运营，将进一步释放高铁路网整体效能，密切沿线城市间联系，为区域经济社会发展注入新动能。

新建荆荆高铁全线铺轨顺利完成

近日，随着最后一对500米长钢轨平稳铺设在无砟道床上，新建荆门至荆州高铁（以下简称荆荆高铁）全线铺轨顺利完成，为年内开通运营奠定了坚实基础。

荆荆高铁北起湖北荆门漳河新区，在湖北荆州接入汉宜铁路荆州站，设计时速350公里，线路全长77.6公里，于2020年9月正式开工建设，全线设荆门西、沙洋西、荆州3座车站。

为优质高效完成铺轨任务，施工单位提前在位于荆州站北侧的铺轨基地储存长钢轨，采用TC-500型铺轨机由荆州站一路向北铺设长钢轨；通过智能行车调度指挥系统，全天候对铺轨机、长轨运输车、焊轨车等设备的运行状态及作业位置进行监控和统一调度指挥，保证交叉施工安全有序，提高铺轨速度，每天单向铺轨可达6公里。

荆荆高铁建成通车后，可缩短荆门、荆州两地时空距离，两地列车运行时间最快仅需20分钟，荆门正式进入高铁时代。沿江高铁武宜段、襄荆高铁建成通车后，将与荆荆高铁在荆门西站“牵手”，届时将极大便利人民群众出行，助力加速构建沿江绿色综合交通运输体系，对服务支撑长江经济带高质量发展、促进湖北省经济社会发展具有重要意义。

黄百铁路那福隧道开始掘进施工

5月7日，在广西百色市凌云县境内黄桶至百色铁路（以下简称黄百铁路）那福隧道开始掘进施工，标志着广西段隧道工程全面进入施工阶段。

黄百铁路位于贵州、广西境内，北接沪昆铁路，南连南宁至昆明铁路，是西部陆海新通道西通道的重要组成部分，沿线途经百色革命老区、苗族、瑶族、布依族等少数民族地区，全长约315公里，设计时速160公里，为国家Ⅰ级单线电气化铁路。

那福隧道全长12357米，是黄百铁路全线7座超过10公里的特大型隧道之一。根据施工计划组织，隧道将采用“2斜井1平导”辅助坑道布置，共计7个作业面进行施工。

黄百铁路广西段新建隧道33座、总长109.735公里；新建桥梁33座、总长15.974公里，桥隧比高达90.6%，是目前广西桥隧比最高的铁路。

黄百铁路建成后，将进一步完善区域路网布局，成为贵州北部地区至广西北部湾地区的便捷通道，对加快推进西部陆海新通道建设，促进区域经济社会协调发展具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)
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