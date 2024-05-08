人民网记者 郝帅

拖着行李箱，追一场音乐会，游一座城……这个“五一”假期，全国各地消费市场呈现火爆态势，音乐会、文化节、博物展出、体育赛事等多元消费场景如雨后春笋般涌现，人们在享受休闲时光的同时，也为假日经济复苏和消费升级注入了新的动力。

“五一”前夕，2024年全国文化和旅游消费促进活动启动仪式暨全国“五一”文化和旅游消费周主场活动举行，围绕全年的假期和传统节日，将举办内容丰富、形式多样的系列促消费活动，满足居民游客多样化消费新需求。

从繁华的都市到静谧的乡村，“五一”期间，各地纷纷推出各种体验式、沉浸式的新兴消费场景，全面激活消费市场。

——“跟着赛事去旅行”。“五一”期间，一场借助“村BA”和“村超”力量的文旅盛宴正在贵州上演。贵州省体育局发布了“五一”期间10条贵州体育旅游精品线路，让游客在享受文化的同时，能够充分感受到运动的魅力。

在安徽，也处处涌动着运动的热潮。据统计，“五一”期间安徽省共举办各类赛事活动258场，参与群众约60万人。龙舟赛、村BA、森林公园自行车骑行赛等体育活动精彩纷呈。通过举办丰富多彩的体育活动，将赛事的“流量”变为消费“能量”和经济“增量”。

“五一”假期，北京无限音乐节在城市绿心森林公园举办，吸引了众多乐迷。人民网记者 郝帅摄

——“音乐+旅游”助文旅破圈。“五一”小长假第一天，在北京城市绿心森林公园，北京无限音乐节为6万名乐迷带来了一场精彩的视听盛宴；同一天，在浙江省绍兴市上虞区，一场音乐节火热开启，现场一万六千余名观众在7组艺人的带动下，跟随着音乐节拍快乐摇摆。

很多90后、80后等“职场族”也在假期开启了“爆改之路”，他们热衷于参与各种音乐文化活动，去除身上的“班味儿”。携程数据显示，“五一”假期，演唱会、音乐节等相关搜索热度同比增长23%，常州、合肥、北京、烟台等地音乐节受关注高，带动当地酒店住宿、交通餐饮等增长。

——“演出+旅游”魅力四射。“五一”假期，从国家文艺院团到地方演艺团体都精心筹备，以舞台精品为观众奉上节日文化大餐。在北京，国家大剧院共安排演出近40场，售票率近80%；在苏州昆剧院，实景版《游园惊梦》改编自昆曲《牡丹亭》选段，假期累计演出超过500场；江西景德镇陶溪川陶瓷文化创意园中，由陶瓷制成的多种乐器共同演绎曲艺《开窑》，让古老非遗“活了起来”。

如今，“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等各类创新融合消费场景，正在成为年轻人出行的重要理由。中国传媒大学文化产业管理学院副教授熊海峰在接受媒体采访时表示，这些新兴消费场景具有青年主力、兴趣导向、内容为王、情绪价值、品质服务等5个鲜明特征，是一种“年轻态”的出游方式，具备推动地方经济实现良性循环、积极促进地方消费稳定增长的特点。

除了新兴消费场景，传统消费场景也借助假日融合出新，形式更加多元包容。

在山东博物馆，前来参观的小朋友正认真听工作人员讲解。人民网记者 杨迪摄

——博物馆游热度持续上升。携程数据显示，“五一”假期，国内主要博物馆门票订单同比增长10%以上。黑龙江省各地博物馆假期累计接待观众103.24万人次，同比增长28.3%；北京地区博物馆逾200万人次参观，同比增长约30%，创历史新高。各大博物馆游人如织，人们在这里了解历史、敬畏文明、感受艺术，在闲逛中体悟中华文化之美。

——特色民族活动异彩纷呈。感受神秘的苗侗非遗文化、欣赏民族音乐展演、体验苗家姑娘拦门祈福仪式。在湖南绥宁县，每天有不同的特色民族文化活动上演。

贵州黔南各地的非遗展示遍地开花，都匀“非遗集市”、龙里2024巫山大峡谷“五一九州非遗美食娱乐狂欢节”、独山下司“五一”民俗活动……都能带给游客不一般的体验。飞猪平台的数据显示，“五一”贵州目的地旅游订单量同比大幅增长，其中线路游订单量同比增长约30%，包车游、定制游订单量同比增长均超过5倍。

——县域消费增速“跑赢”都市。今年“五一”，县区、乡村等的旅游景点异常火爆，其以独特的自然风光、人文景观和丰富的民俗文化吸引众多游客前往。

“夜晚乘着游船泛舟小南河上，水面袅袅升起一面水帘，激光电影在夜幕中上演，讲述三河千年人文变迁。”安徽三河古镇通过“科技玩法”，将历史文化和地方特色融入到了整个演绎路线中；杭州市桐庐县5天共迎来游客102.89万人次，同比2023年增长64%。携程数据显示，“五一”假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%，增速高于全国大盘。

“相比一二线城市的‘人挤人’，下沉市场为游客身心放松地度过假期提供了可能。而且，相比一二线城市假期高企的住宿、餐饮费用，下沉市场也更有性价比。”携程研究院行业分析师王亚磊告诉记者。

“五一”假期更加多元化的消费场景，不仅为人们带来了丰富多彩的休闲体验，更展现出了中国经济蓬勃发展、欣欣向荣的生机与活力。从繁华的都市到静谧的乡村，从传统的旅游景点到新兴的消费场景，处处洋溢着节日的欢乐与繁荣。

“五一”假期消费观察系列

“假日经济”持续升温 各地“促消费”密集发力

“五一”假期长线游、出境游受热捧 假日消费活力不减

消费体验升级 点燃“假日经济”新动能

(责编：孙红丽、吕骞)

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