人民网记者 乔业琼

“五一”假期，游客在天津极地海洋公园科技馆体验魔法海洋。人民网记者 乔业琼摄

“自驾两小时就到了，这里不仅海洋动物种类丰富，互动体验也非常棒！”北京市丰台区的周先生一家“五一”假期到天津极地海洋公园游玩，对魔法海洋科技体验馆印象深刻，3D音画尤其震撼。

随着游客个性化、差异化的体验需求快速增长，“五一”期间各地积极提档升级、推陈出新，不断激活消费新体验，释放假日经济新活力。

文化和旅游部6日发布数据显示，2024年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。

——沉浸式、数字化体验成潮流。四川成都博物馆推出“建发·三体沉浸式艺术展”“你好，苏东坡”沉浸式宋韵艺术展；大唐不夜城、长安十二时辰主题街区等景区打造沉浸式体验，让历史“照进”现实；中国非物质文化遗产馆策划开设了十余项丰富多彩的非遗手作课程，给人们带来更多“说走就走”的理由。据国家文物局最新统计，“五一”假期，全国6000多家博物馆共接待观众5054万人次。其中，陕西、浙江、江苏等9个省接待观众超200万人次。

——乡村游活动更加丰富多彩。清晨，伴随着一阵阵清脆、嘹亮的小号声，重庆市北碚区柳荫镇东升村迎来一天的客流高峰，当地农耕文化引来众多亲子游；夜幕降临，来到浙江省淳安县下姜村，一场水景生态演出正在上演，当地村民担当灯光、音响人员和演员，给这场演出平添了不少烟火气……这个“五一”，注入文化、休闲等元素，农业变得时尚、精致，成为很多都市丽人竞相踏足的后花园。全国乡村旅游数据监测中心显示，今年“五一”节假日期间，全国乡村旅游接待总人次达1.72亿，实现乡村旅游总收入518.17亿元，同比增加分别为8.9%和12.3%。

——非传统旅游目的地受青睐。随着国内旅游市场发展，游客对于个性化、差异化的旅游体验需求也快速增长。同程旅行数据显示，国内热门目的地中，黄山、阿坝、延边、通化、本溪、洛阳、伊犁、晋城、林芝、威海等城市酒店预订热度增长最快。其中，东北城市占据3席，四川阿坝、新疆伊犁、西藏林芝等西部城市酒店预订增长迅速。“五一”假期，国内有数十个三线以下小城市酒店预订热度同比增长超过一倍，显示出游客对于非传统旅游目的地日益增长的兴趣。

——“去一座城，看一场演出”成为出圈新亮点。“五一”假期，上海文化演出票务平台“摩天轮”热卖的数十场演出，观演人群环比增长超过50%，其中外地观演人群环比增长超过68%。精彩纷呈的演出还带动了周边餐饮、酒店预订量的提升；一些网红城市探索更多“花样玩法”，举办各种脱口秀、市集、音乐会、惠民演出等，让游客感受城市温度，体验当地传统文化。

欣赏的是美丽风景，享受的是美好生活。“文化与旅游深度融合，呈现出品质化、多样化、个性化的发展特征，这是扩大内需战略同供给侧结构性改革有机结合的重要成果。”中国国际电子商务中心高级分析师宋沂说。

宋沂认为，随着近年来我国文旅供给提质进程加快，人民日益增长的美好生活需要将得到更好满足，居民消费内容升级、结构优化的趋势将更加明显，进而推动文旅产业构建起以终端需求带动有效供给的高质量发展格局。

“五一”假期消费观察系列

“假日经济”持续升温 各地“促消费”密集发力

“五一”假期长线游、出境游受热捧 假日消费活力不减

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经