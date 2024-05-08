韦夏怡

创业板上市公司2023年经营业绩概览

综合年报和一季报数据，创业板上市公司整体业绩保持向好态势，经营造血能力持续增强，龙头公司更率先强势增长，发挥了良好引领作用。

龙头公司示范效应突出

统计显示，创业板全体上市公司2023年平均营业收入28.9亿元，全年营业收入同比增长6.46%。以2019年合计营业收入2.4万亿元为基数，创业板公司2023年合计营业收入3.9万亿元，近三年复合增长率为16.8%。其中，近六成公司实现收入正增长，超三成公司连续两年实现收入正增长，近八成公司盈利，近五成公司利润增长，349家公司利润增长超30%以上。利润表现方面，以2019年合计净利润1933.99亿元为基数，2023年合计净利润2284.09亿元，近三年复合增长率为5.70%。2023年，创业板公司平均净利润1.7亿元，平均扣非净利润1.4亿元。

近年来，创业板经营造血能力不断提升。2023年，板块内公司平均实现经营活动现金流入31.5亿元，同比增长7.6%；平均实现经营活动现金净流量3.1亿元，同比增长33.4%。2024年一季度，向好趋势仍在延续。据统计，创业板公司报告期内合计实现营业收入8700亿元，延续了2023年全年增长态势；经营活动现金流入和净流量分别为10055亿元和272亿元，分别同比增长5.27%和50.28%。

值得注意的是，龙头公司的业绩整体好于预期，并积极发挥带动效应，形成头部引领、链条完整、协同创新的发展格局。

数据显示，目前创业板市值前100名的上市公司的营业收入占比为46%，净利润占比为74%。2023年，市值前100名的公司合计实现营业收入1.79万亿元，同比增长12%；合计实现净利润1680亿元，同比增长6%。其中，95家盈利，57家利润增长，29家利润增速超过30%。如阳光电源净利润增长162.69%，中际旭创净利润增长77.58%，迈瑞医疗净利润增长20.56%。

2024年一季度，上述上市公司继续保持强劲的盈利能力和稳健的增长实力。数据显示，市值前100名的公司一季度合计实现净利润392.68亿元，同比增长14.18%；非经常性损益占净利润比重由上年16.21%下降至9.30%，持续盈利能力不断增强；合计实现经营活动净流入4663.50亿元，同比增长8.14%；经营活动现金净额合计540.09亿元，同比增长39.76%，公司经营造血能力持续提升。其中，利润增速超20%、50%、100%的公司家数分别为42家、28家、16家，收入增速超20%、50%、100%的公司家数分别为41家、16家、7家。

重点领域集群化发展成效显著

创业板近年来深入实施创新驱动发展战略，汇聚九大战略性新兴产业，壮大了一批具有创新强项的战略性新兴产业和高新技术企业，正加快培育新质生产力生力军，着力打造成为新质生产力主战场。目前，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域共汇聚了近800家上市公司。2023年，三大领域合计实现营业收入2.5万亿元，近三年复合增长率21.5%；合计实现净利润1764亿元，近三年复合增长率15.2%。进入2024年一季度，三大重点领域表现持续亮眼。

以绿色低碳领域为例，随着风电、光伏等绿色能源发电占比及出行工具的电动化率的提升，绿色低碳领域发展趋势预计长期向好，行业内相关公司有望持续增长。如宁德时代一季度实现利润105.10亿元，同比增长7%；实现扣非净利润92.47亿元，同比增长18.56%；动力电池全球市场份额提升约4个百分点，公司主体评级也上升至A3且获稳定展望评级。再如阳光电源一季度实现净利润20.96亿元，同比增长39.05%，逆变器、储能等主营业务延续高盈利态势。

当前旺盛的算力需求和半导体产业复苏，也有望拉动数字经济基础层的增长。数据显示，创业板数字经济领域公司今年一季度收入和净利润分别同比增长13.61%、6.03%，其中基础层公司收入和净利润分别同比增长26.69%、110.42%。如受益于算力持续升级和增长需求，光模块龙头中际旭创订单增长良好，公司一季度营业收入同比增长163.59%，净利润同比增长303.84%；受益于产业复苏预期，卓胜微、江波龙、圣邦股份、景嘉微等公司的一季度利润增速也超50%。

研发投入规模与强度持续提升

科技创新持续赋能高成长，创业板公司近年来的研发投入规模与强度都显著提升。据统计，2023年的整体研发投入资金超1900亿元，同比增长10.23%；研发强度5%，同比增长0.17个百分点；281家公司研发强度超过10%，近五成公司连续两年研发强度超5%。超八成研发资金投入战略性新兴产业，如新一代信息技术产业研发投入同比增长6.44%，新能源和新能源汽车产业研发投入同比增长16.91%，高端装备制造产业研发投入同比增长12.39%。

2024年一季度，创业板公司整体研发费用为426.63亿元，同比增长5.29%；整体研发费用占营业收入比重为4.90%，较上年同期增长0.12个百分点。587家公司研发费用增速超10%，330家公司研发强度超过10%。其中，战略性新兴产业公司一季度的合计研发费用为353.52亿元，占板块研发费用比重超八成；平均研发费用3855万元，高于板块3184万元的平均水平。研发创新驱动也助力了业绩的进一步增长，战略性新兴产业一季度合计实现收入5699.51亿元、净利润455.09亿元，三年复合增长率分别为16.54%和4.67%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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