目前，春季招聘高峰已告一段落，记者走访发现，随着人工智能应用的爆发，生成式人工智能的招聘市场也十分火爆。

在一家大型人工智能软件公司，团队负责人告诉记者，他们团队主要做基于大模型的办公协作类软件的研发，近期正在升级一款面向程序员的代码工具，产品已经在网页端取得不错的成绩，团队想拓展至移动端，却苦于人手不够。

记者从这家公司的人力资源部门了解到，多数人工智能业务团队长期都处于招人状态。招聘岗位涉及从底层算力、芯片设计，到模型训练、商业落地等多环节、全链条。招到一个生成式人工智能岗位的平均耗时是普通岗位的两倍。

不仅是科技类企业，生成式AI由于商业应用广泛，人才稀缺也蔓延到了其它行业。在一家连锁餐饮企业，技术部门负责人表示，企业的后台系统数据庞大，有千万量级的客户评价，而传统分析方式要么不够精准、要么耗费大量人力。企业急需利用生成式人工智能技术，来更精准地响应客户评价。

某餐饮连锁企业信息科技部高级产品经理 于文超：顾客给我们评价的时候语序、话术可能比较杂乱。经过AIGC(生成式人工智能)大模型的语义分析处理后的数据，我们可以从中识别到比如服务质量、菜品质量等，对后续经营管理的持续优化迭代产生非常大的指导。

某招聘平台数据显示，今年一季度，生成式人工智能相关职位需求同比增长超过三倍，投递该领域的求职人次同样水涨船高，同比增长更是超过9倍，呈现供需两旺的状态。

某招聘平台负责人 戴科彬：从全平台增长较好的职位类别来看，增长率达到60%已经算是非常突出的表现了，而AIGC(生成式人工智能)相关岗位的同比增长超过了320%，这样的增长速度是飞速的。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经