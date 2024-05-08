原标题：蒙牛出席中法企业家委员会第六次会议 与法国贝勒集团达成可持续战略合作

5月6日，在法国巴黎举办的中法企业家委员会第六次会议上，蒙牛集团与法国乳业巨头贝勒集团正式签署《可持续发展合作提案》，携手共促中法乳制品产业可持续发展。在中法两国政府领导的共同见证下，蒙牛集团执行总裁李鹏程与贝勒集团首席财务官兼首席影响官及执行委员会成员Frédéric Médard，共同签署了这份具有里程碑意义的合作协议。

在本次会议上，中国提出，将继续积极利用“从法国农场到中国餐桌”全链条快速协同机制，让奶酪、火腿、葡萄酒等更多法国优质农产品出现在中国老百姓餐桌上。同时，两国应推动国际社会形成合力，积极应对气候变化，推进生物多样性保护全球进程，共同保护地球家园。

根据蒙牛与贝勒集团的协议，双方将积极贯彻会议精神，在可持续发展和食品减少碳排放领域分享最佳实践，并在低碳农业实践、营养意识项目和打击食品浪费方面展开合作。在中法建交60周年之际，双方达成这项可持续发展战略合作，对于深化中国与法国在农业与食品领域的全方位合作具有深远意义。

李鹏程表示：“中法乳业合作空间广阔，这项可持续合作，展现了两国企业参与全球治理、应对全球气候变化的决心。我们希望为全球搭建更加广阔的可持续发展交流合作平台，为建设更美好的世界贡献中国乳业的绿色力量。”

Frédéric Médard表示，“蒙牛是中国领先的乳制品公司，我们预见通过分享我们的最佳实践可以带来丰厚的共同利益。通过这种合作，我们期待着制定一份能够促进更可持续乳制品生产的路线图。”

法国贝勒集团是世界第三大的奶酪食品公司，其业务遍布全球126个国家，拥有56家子公司和29家生产工厂，旗下拥有乐芝牛（The Laughing Cow）、凯瑞（Kiri)、小贝勒（BabyBel）等品牌，每年为全球消费者提供超过200亿份产品。

蒙牛集团作为中国乳业国家队、全球乳业八强，一直将可持续发展作为企业发展的核心战略。为了履行“更绿色”的承诺，蒙牛根据其“GREEN”可持续发展战略和2022年发布的双碳战略目标采取了一系列措施，并确认其“2030年碳达峰、2050年碳中和”的承诺。

多年来，蒙牛通过加强上游牧场的碳减排、加强水资源管理、负责任地管理供应链系统以及推出各种绿色低碳产品，在绿色乳业的创新之路上不断取得新突破，并获得广泛认可。2023年，蒙牛在MSCI ESG评级中荣获中国综合乳制品公司中的最高“AA级”评级，并连续四年蝉联恒生可持续发展企业指数成分股，充分证明了其在可持续发展领域的卓越表现。

根据协议，双方将在多方面开展可持续合作：在农业合作方面，双方将以推动可持续和再生农业实践为重点进行研究和开发，以减少环境影响、优化牛群管理，并提高奶牛养殖的整体可持续性；在乳制品生产过程中的碳管理和减排方面，双方将共享专业知识，并应用在各自乳制品生产过程中，以优化碳排放管理；在可持续份额设计和防止食品浪费方面，双方将深入交流乳制品可持续包装的解决方案，采用更可持续的包装工艺和材料。

此外，双方将携手开展旨在促进营养与健康的公益倡议，特别是针对儿童和青少年开展“营养普惠”行动，践行营养与健康领域持续创新和发展的承诺，造福社区，并促进可持续发展。

此次签约合作，将开启中法乳业合作新篇章。未来，双方将在可持续发展领域进行优势互补和共享，共同搭建一个尊重地球自然资源、惠及整个乳制品产业链的创新路线图，为世界乳制品行业可持续发展提供新的样板、注入新的活力。

(责编：曹淼、李源)

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