原标题：淘宝网启动7年来最大力度改版 全面提升网页端消费者体验

日前，淘宝宣布网页版Taobao.com启动升级，在产品体验、商品供给、内容供给等方面做了全面优化，同时，还重新上线了淘宝网早期论坛“淘江湖”。

据悉，此次改版是淘宝网7年来最大力度的一次更新，针对消费者用网页版购物的体验做了一一改进，比如登录状态做了更长时间保持、购物车首次展示了券后价、商品详情做了优惠自动领取、“我的淘宝”增加了发票管理等。下一阶段，淘宝网将在AI电商场景上深入探索，充分发掘大屏的独特优势，不断优化用户体验。

今年以来，淘宝聚焦用户体验推出多项举措，包括缩短发货周期、上线“仅退款”、推出新疆包邮、88VIP权益升级等。以88VIP权益升级为例，升级后，每单退货最高补贴25元邮费，不限次数，并且可与运费险叠加使用。

淘宝网站业务部负责人空无向记者介绍，升级淘宝网是淘宝全局体验优化的一部分，淘宝网与淘宝APP相互补充，共同服务于用户体验提升的目标。“淘宝网提供的是差异化的、有增量服务。最终的目的，是让用户在任何时间和地点，逛淘宝更开心、更顺畅。”

记者进入淘宝网页版看到，相较之前，排版设计变得简洁，搜索下单也更为流畅，主页显眼位置新增了“淘江湖”论坛入口，设立了“茶馆”、“生意经”等板块。空无还以“淘宝网站站长”的身份发布了一封站内信，向全网发起“淘宝网智囊团”招募，欢迎大家给淘宝网提建议，用户在淘江湖的声音也将成为淘宝网后续改进的依据之一。

此次淘宝网宣布升级，正值淘宝创立21周年之际，淘宝510周年庆活动也在淘宝网页端上线，推出不同于手机淘宝的“电脑专场”，方便网页版用户优惠选购电脑及配件。5月9日淘宝网还将上线答题免单活动。

据悉，时至今日，每天都有近千万用户访问淘宝网，横跨所有年龄段，大学生、白领、设计师、程序员等年轻用占比近4成。同时，为提高商家的运营效率，此次淘宝网也上线了店铺默认装修版本，商家可以一键装修店铺，针对企业采购用户，还上线了对公支付和发票功能。

行业调研数据显示，中国使用电脑的人群在6亿左右，每年的PC电脑出货量有4000多万台。一位电商从业者分析，电脑的大屏、浏览器多窗口等特性，使得淘宝网页版拥有手机端无法比拟的体验优势。淘宝网页版的升级，会极大释放这部分人群的需求。

空无在站内信中也表示，AI应用在PC浏览器有巨大的应用想象空间，可以给用户更广阔的视野，更沉浸、有效的购物体验，淘宝网的更新是一个新的起点。

(责编：曹淼、李源)

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