原标题：【创新改变中国】解锁中国煤科科技人才的“成长密码”

编者按：随着全球能源结构的不断调整，煤炭作为传统能源的重要组成部分，其开采与利用方式正经历着前所未有的变革。中国煤炭科工集团（以下简称“中国煤科”）作为煤炭科技创新的领军企业，其在智能开采、安全防控、清洁利用等方面的突破，不仅推动了煤炭行业的高质量发展，也为国家的能源安全和经济建设做出了重要贡献。本期《创新改变中国》节目，我们走进位于北京的煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室、位于重庆的煤矿灾害防控全国重点实验室，分别对话康红普院士、高富强首席科学家和孙海涛首席科学家，探索煤炭科技创新人才的培养故事。

康红普：科技创新是企业发展的核心

康红普院士，作为中国煤炭科工集团科技委主任、开采研究院的党委书记和董事长，他对煤炭科技创新有着深刻的理解和独到的见解。康院士指出，科技创新是中国煤科的核心，中国煤科在顶层设计上做了大量的工作，包括党建引领、科研规划和人才培养。他强调，尊重科学、问题导向、理论实践相结合是中国煤科科研精神的体现，也是中国煤科能够持续创新、解决实际问题的关键。

高富强：自主研发设备展现行业特色

高富强首席科学家，作为中国煤炭科工集团开采研究院实验室副主任，他向我们展示了实验室自主研发的设备，这些设备具有鲜明的行业特色，能够模拟冲击力压的破坏，为煤炭开采提供重要的实验数据。高首席强调，煤炭科技人才的培养需要复合型人才，他们需要具备跨学科的知识和技能，以应对煤炭行业面临的挑战。

孙海涛：人才体系与科研环境的双重驱动

孙海涛首席科学家，作为中国煤炭科工集团重庆研究院科技发展部副主任，他向我们介绍了集团的人才体系和科研环境。孙首席提到，中国煤科建立了六优人才体系，通过分类评价机制，实现了人才的科学选拔和培养。同时，中国煤科还提供了良好的工作和科研环境，确保科研人员能够心无旁骛地进行科学研究。

煤炭领域科技创新的成果与展望

在探访过程中，我们了解到中国煤科在煤炭科技创新方面取得了显著成果，如10米超大采高成套开采技术和装备的研制成功，以及在煤矿灾害防控等领域的深入研究。这些成果不仅代表了中国煤科的科研实力，也引领了全球煤炭开采技术和装备的发展方向。

通过与三位专家的深入对话，我们看到了中国煤科在煤炭科技创新方面的努力和成就，更看到了创新人才在这里有一方舞台可以大放异彩。面对未来，中国煤科将继续坚持科技创新，培养高端科技人才，推动煤炭行业的安全、高效、清洁、低碳发展，为国家的能源安全和经济建设贡献更大的力量。

嘉宾简介：

康红普：中国工程院院士，中国煤炭科工集团科技委主任，开采研究院党委书记、董事长。

高富强：中国煤炭科工集团首席科学家，煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室常务副主任。

孙海涛：中国煤炭科工集团首席科学家，中国煤炭科工集团重庆研究院科技发展部副主任。

(责编：董童、李源)

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