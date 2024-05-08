人民网记者 车柯蒙

推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。

今年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求“推广资源回收企业向自然人报废产品出售者‘反向开票’做法”。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的重大决策部署，国家税务总局近日印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（以下简称《公告》），从“明范围、明抵扣、明优惠、增便利、增规范、增效率”六个方面，明确资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法，自4月29日起实施。

《公告》实施以来，政策落地情况具体怎样？相关纳税人反应如何？人民网记者采访时发现，当前，各地税务部门细化落实措施，推动“反向开票”工作有序开展。不少资源回收企业表示，“反向开票”是一举多得的好政策。

记者了解到，当前，各地税务部门结合实际明确工作要求，突出重点落实工作目标，推动“反向开票”工作有序开展。为确保纳税人懂政策、会操作，各地税务部门坚持主动靠前服务，打好“分类宣传+精准辅导”组合拳。与此同时，为促进企业规范经营发展，各地税务部门建立健全针对“反向开票”的税收风险监测预警机制，跟踪监测分析各地区政策落实情况，营造公平公正的税收环境。

《公告》明确，自4月29日起，有“反向开票”意愿的资源回收企业，可向税务部门提交相关资料，履行完规定的简单程序后，可以第一时间便捷实现“反向开票”。出售者通过“反向开票”销售报废产品，可以享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。

“在废旧物资回收业务中，销售方一般为自然人，往往采用‘不带票销售’方式将报废产品销售给资源回收企业，这导致企业不仅无法抵扣增值税进项税额，也难以获得合规的增值税发票作为税前扣除凭证。”宁波特力富再生资源有限公司财务负责人李秋妍表示，此次出台的“反向开票”政策解决了长期困扰资源回收行业的取票难题。

“‘反向开票’对企业来说是一举多得的利好政策。对于合法合规经营的企业，只需提交《申请表》和资质证明就可以申请开票资格，办理手续简单便利。”广西柳州市元哥再生资源回收有限公司经理李阳桥表示，“反向开票”可以降低企业因未取得税前扣税凭证而违规扣除的税务风险，有助于鼓励更多企业和个人参与到废旧物品的回收中来，推进资源的循环利用。

在陕西省报废汽车回收拆解有限公司党委书记、董事长胡梦飞看来，“反向开票”政策解决了公司所得税扣税凭证不足、车辆报废拆解专用设备无进项税额抵扣以及选择增值税简易计税方法后不能对下游企业开具13%税率增值税专用发票等一系列问题。

“收旧”更便利，“换新”才更有动力。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，将运用好政策工具，通过“反向开票”促进上下游协同联动、形成合力，为大规模设备更新和消费品以旧换新提供强有力支撑，持续增强资源回收企业、自然人报废产品出售者的获得感，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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