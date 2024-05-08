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中越米轨铁路口岸跨境运输量倍增

2024年05月08日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者王连香）据中国铁路昆明局集团消息，今年1月至4月，中越米轨铁路口岸完成跨境运输16.85万吨，较去年同期增长153.28％。其中，入境货物15.61万吨，较去年同期增长184.68％以上，货运量创近3年以来新高。

中越河口老街米轨铁路口岸是我国唯一的米轨铁路跨境运输通道，也是距离云南最近的出海口。今年以来，中越口岸充分发挥米轨直通、海铁联运的优势，增加干散箱、敞顶箱运力供给，组织大量排空敞车和空集装箱投放到越南海防港接运硫磺，满足入境铁矿石、硫磺等大宗货物运输需求，同时协调越方铁路整备投入平板车30辆，为集装箱硫磺运输提供运力保障。

为确保运输顺畅，中国铁路昆明局集团开远车务段利用中越月度站长会议机制，明确两国间按照日均3对运力组织跨境列车开行，确保运能稳定；优化海防港、物格港整车硫磺以及集装箱硫磺装车组织，提高装车效率。

针对铁矿石大量入境的实际，中国铁路昆明局集团开远车务段强化与河口海关、边检等部门沟通协调，压缩报关报检时间，减少铁矿石在老街站的换装作业，提高装卸效率，加快车辆周转，避免口岸拥堵。

(责编：王连香、吕骞)
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