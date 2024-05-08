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中欧班列东通道今年通行量突破2000列

2024年05月08日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者王连香）中国国家铁路集团有限公司官网消息，截至5月5日，中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸今年已通行2000列、运送货物21万标准箱，同比分别增长7%、6%，较去年提前9天完成该目标，创历史同期新高，班列开行数量实现稳定增长。

今年以来，中国铁路哈尔滨局集团有限公司坚持“准轨满轴交车，宽轨敞口接车”的运输组织原则，不断提高大口岸、大通道能力，全力服务高水平对外开放。

绥芬河站中欧班列通行量连续5个月保持两位数增长。该站加强与俄罗斯格罗迭科沃站联系协调，每日按时通话，准确预报宽轨入境货车的到达时间、品类、数量；加强与海关联检部门和相关企业合作，对进口煤炭、铁精矿等大宗货物实施“先换后放”措施，单批换装作业速度提高了近5倍。

满洲里铁路口岸作为全国最大的陆路口岸，地处东北亚经济圈关键位置。满洲里站不断完善班列运行保障机制、提高运输能力建设，采取两个装卸车间作业人员相互调剂等方法，保证各煤炭换装场区作业人员充足，加快车辆周转。

同江北站是我国第6个开通中欧班列的口岸站。为积极服务黑龙江打造向北开放新高地，他们主动融入国家高质量对外开放战略规划，加大对外贸企业服务力度，补强口岸换装设备，不断提升口岸换装能力。

今年4月，黑龙江省首开JSQ专用车型商品车中欧班列，装运量提升一倍，商品车运输更加安全快捷、高效经济。截至目前，经中欧班列东通道通行线路达24条，通达欧洲14个国家，连通国内60余个城市，运输产品涵盖电器产品、日用百货、工业机械、农副产品等十二大品类。

(责编：王连香、吕骞)
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