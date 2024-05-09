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中央企业一季度实现增加值2.5万亿元

2024年05月09日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （黄盛）日前，国务院国资委召开的视频会议发布了一季度中央企业经济运行情况。据介绍，今年以来，央企把握宏观经济向好回升时机，转方式、调结构、提质量，一季度实现增加值2.5万亿元，固定资产投资同比增长10.4%，年化全员劳动生产率增长5.1%，研发投入持续增长，起步平稳、开局良好。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网记者表示，一方面，一季度宏观经济向稳向好，一些国有工业企业、文旅等服务行业的国有企业回暖较快；另一方面，深入实施国企改革深化提升行动效果开始显现，尤其是扩大有效投资、增加战新产业投资、治理亏损企业、完善新型经营责任制，使央企的业绩出现了提升。

对于一季度央企固定资产投资同比增长10.4%，国务院国资委研究中心研究员胡迟认为，这与中央企业加快推进战略性新兴产业投资的带动有关。根据国务院国资委确定的目标，到2025年中央企业战略性新兴产业收入占比要达到35%，收入占比要增加，投资要先行。

吴刚梁认为，中央企业增加战新产业投资符合增强核心功能、发展新质生产力的要求，也是当前国有资本布局优化和结构调整的重要途径。

国务院国资委在上述视频会上表示，央企要聚焦重点领域，努力扩大有效投资，加快推动“十四五”规划重大工程和项目落地，高标准实施与地方签署战略合作协议的重点项目，扩大前瞻性战略性产业投资，进一步强化投资管控，严防偏离主业实业、超越财务承受能力的投资。

另据了解，2024年，国务院国资委对央企考核总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，即央企效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定。

业内人士对此认为，在国务院国资委对央企“一利五率”目标管理体系考核的驱动下，央企业绩和市值有望进一步提升，重大项目建设也将加力提速，为经济高质量发展提供动能。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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