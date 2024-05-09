新华社北京5月8日电（记者宋晨 徐鹏航）5月8日10时12分，在北京航天飞行控制中心的精确控制下，嫦娥六号探测器成功实施近月制动，顺利进入环月轨道飞行。

近月制动是嫦娥六号探测器在飞行过程中的一次关键轨道控制。嫦娥六号探测器飞临月球附近时，实施“刹车”制动，使其相对速度低于月球逃逸速度，从而被月球引力捕获，从地球“怀抱”投入月球“怀抱”，实现绕月飞行。

不要小看“刹车”的难度，如果“刹车”力度不够，速度没有降下来，嫦娥六号探测器将滑入外太空。反之，如果“刹车”过猛，则可能与月球碰撞。

嫦娥六号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器组成。为了踩好这一脚“刹车”，嫦娥六号轨道器配备了1台3000牛推力的轨道控制发动机，以进行引力捕获时的制动减速控制。然而，在这样的地月转移过程中，发动机工作时温度会升高，如果热防护做不到位，轨道器就会被高温“烧伤”。

为此，研制团队开创性设计了二次热防护复合系统，为轨道器穿上“超级防护服”。一方面使用复合隔热层，将发动机高温辐射影响尽量降低；另一方面，根据不同设备的温度需求个性化定制，进行二次热防护。层层防护让轨道器上重要载荷单机远离高温的“烘烤”，为嫦娥六号轨道器打造舒适的“旅行”体验。

探月工程四期由国家航天局牵头组织实施，包括嫦娥四号、嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号等4次任务，嫦娥四号已实现世界首次月球背面软着陆。

早在今年3月20日，鹊桥二号中继星成功发射，为地月间中继通信架设了新“鹊桥”，迈出了我国探月工程四期任务的重要一步。5月3日晚间，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射，之后准确进入地月转移轨道，由此开启世界首次月背“挖宝”之旅。

在鹊桥二号中继星的支持下，嫦娥六号探测器将调整环月轨道高度和倾角，择机实施轨道器返回器组合体与着陆器上升器组合体分离。之后，着陆器上升器组合体实施月球背面南极-艾特肯盆地软着陆，按计划开展月球背面采样返回任务。

(责编：王震、陈键)

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