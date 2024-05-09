新华社北京5月8日电日前，国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持有效市场和有为政府更好结合，聚焦发挥招标投标竞争择优作用，改革创新招标投标制度设计，纵深推进数字化转型升级，加快实现全流程全链条监管，坚持全国一盘棋，坚决打破条块分割、行业壁垒，推动形成高效规范、公平竞争、充分开放的招标投标市场，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

《意见》明确4方面原则。一是坚持问题导向、标本兼治，逐步形成推动招标投标市场规范健康发展的长效机制。二是坚持系统观念、协同联动，有效凝聚招标投标市场建设合力。三是坚持分类施策、精准发力，提升招标投标市场治理精准性有效性。四是坚持创新引领、赋能增效，强化招标投标制度规则创新、运行模式创新、交易机制创新、监管体制创新，推动招标投标市场转型升级。

《意见》提出7方面政策举措。一是完善招标投标制度体系。优化制度规则设计，强化法规政策协同衔接。二是落实招标人主体责任。强化招标人主体地位，健全招标代理机构服务机制，推进招标采购机制创新。三是完善评标定标机制。改进评标方法和评标机制，优化中标人确定程序，加强评标专家全周期管理。四是推进数字化智能化转型升级。加快推广数智技术应用，优化电子招标投标平台体系。五是加强协同高效监督管理。压实行政监督部门责任，强化多层次立体化监管，加快推进智慧监管。六是营造规范有序市场环境。严厉打击招标投标违法活动，持续清理妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的规定、做法。七是提升招标投标政策效能。健全支持创新的激励机制，优化绿色招标采购推广应用机制，完善支持中小企业参与的政策体系。

《意见》要求各地区各有关部门加强组织领导，健全工作推进机制，扎实推动各项任务落实落细；鼓励地方和基层积极探索、大胆创新；加强宣传解读和舆论监督，营造有利于招标投标市场规范健康发展的社会环境。

(责编：王震、陈键)

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