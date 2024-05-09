新华社北京5月8日电（记者李恒 董瑞丰 顾天成）建立可能存在职业病危害的用人单位数据库，推动中小微企业规范职业健康管理，提高职业病防治机构技术支撑能力和服务质量……国家卫生健康委、国家疾控局近日公布“三项行动”具体工作方案，以“组合拳”方式进一步提升我国职业病防治水平。

据了解，包括《职业病危害项目申报扩面行动（2024-2025年）工作方案》《中小微企业职业健康帮扶行动（2024-2025年）工作方案》《职业病防治机构提质合规行动（2024-2025年）工作方案》在内的“三项行动”，就摸清职业病防治“危害底数”、保障中小微企业劳动者职业健康权益、健全技术支撑体系等分别布置了工作目标，明确了工作要求。

——开展职业病危害项目申报扩面行动

职业病危害项目申报是科学防治、精准施策的基础，更是用人单位的法定义务。

《职业病危害项目申报扩面行动（2024-2025年）工作方案》提出，通过开展职业病危害项目申报扩面行动，到2024年底，工业领域职业病危害严重行业用人单位职业病危害项目申报达到全覆盖；到2025年底，职业病危害严重行业10人及以上用人单位职业病危害项目应报尽报。

建立可能存在职业病危害的用人单位数据库，开展职业病危害项目申报告知动员、工作分析调研，开展用人单位职业病危害项目申报入户指导……该方案对相关目标实施路径给予指引。

——开展中小微企业职业健康帮扶

中小微企业是经济社会发展中的中坚力量，对于推动高质量发展、促进就业等方面具有重要意义。

确定重点帮扶对象、建立帮扶团队，指导企业对所有工作场所进行职业病危害因素辨识、建立一套实用的职业健康管理制度、开展一次现场职业病危害告知和防护用品配置指导、举办一次职业健康培训、开展一次超标岗位职业病危害治理……《中小微企业职业健康帮扶行动（2024-2025年）工作方案》从多个维度明确工作任务。

方案提出，2024年和2025年，实现每年每省中小微企业帮扶数量平均每个县区不少于20家；到2025年底，帮扶企业职业病危害项目申报率、工作场所职业病危害因素定期检测率、职业健康检查开展率、职业健康培训率均达到100%。

国家卫生健康委职业健康司有关负责人表示，下一步将继续完善相关政策，从制度上推动中小微企业提高防治水平，更好保障劳动者的职业健康权益。

——进一步规范和开展职业病危害监测评估等工作

职业病防治机构是职业病防治体系的重要组成部分，是推进职业健康事业高质量发展的重要支撑。

《职业病防治机构提质合规行动（2024-2025年）工作方案》明确到2025年底要实现的目标：疾控中心或职业病防治院所规范开展职业病危害因素监测，承担85%以上监测任务；职业卫生、放射卫生技术服务机构按照有关规定填报技术服务信息报送卡，上报率达到100%……

根据方案，有关部门将采取加强职业卫生、放射卫生技术服务活动事中事后监管、规范职业健康检查和职业病诊断管理、加强人才队伍建设等措施，推动职业病防治机构高质量发展，为做好职业病防治工作、保护劳动者职业健康提供更加有力的保障。

(责编：王震、陈键)

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