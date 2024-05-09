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这个聚焦AEO的全球性会议不一般

邹多为 王丰 丁乐
2024年05月09日08:59 | 来源：新华社
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对广大外贸企业而言，通关速度越快，通关成本越低，越能在激烈的国际市场竞争中赢得先机。

AEO，“经认证的经营者”的英文缩写。这项来自世界海关组织的认证制度，对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业给予多项优惠便利，被称作助力企业外贸发展“加速跑”的一张“绿色通行证”。

全球AEO大会，被视为世界海关组织最大规模的能力建设活动。

5月8日，第六届全球AEO大会在深圳开幕，这是中国首次举办AEO领域最高级别的全球性会议。3天时间里，来自100多个国家和地区的政府部门、国际组织、商界、学界代表等1200余人将齐聚一堂。

那么，本次大会主要聚焦什么？

从本次大会的主题，我们可以找到答案——“发挥AEO制度优势，促进包容和可持续的全球贸易”。

世界海关组织秘书长伊恩·桑德斯在开幕式上说，在当前国际经贸形势面临挑战的背景下，围绕“智慧海关中的AEO制度”“AEO制度全球互认与协调”“AEO制度的未来”等议题展开交流，有助于扩大AEO制度优势，增强吸引力，谱写更加安全、高效和有韧性的全球贸易篇章。

中国海关致力于当好AEO制度的践行者、先行者、推动者，促进关企互利共赢、贸易畅通：从2012年签署首份互认协议以来，中国已与新加坡、欧盟等26个经济体签署AEO互认协议，覆盖52个国家（地区），互认协议签署数量和互认国家（地区）数量居全球双第一。

作为高信用的代名词，AEO可谓是国际贸易的“金字招牌”。据海关统计，截至2024年3月底，我国5860家AEO企业累计进出口超3万亿元，相当于以1.19%的进出口企业占比贡献了近四成的进出口值，AEO企业成为名副其实的稳外贸“压舱石”。

AEO制度优势对促进经济全球化和区域经济一体化发挥了重要作用。对企业来说，手持AEO“金名片”，可以获得哪些红利？

海关总署副署长王令浚的回答简单而形象：通关速度“捷足先登”，贸易成本“胜人一筹”。AEO企业作为海关最高信用等级企业，可以享受优先办理、减少监管频次、贷款利率折扣、优化服务等一系列优惠管理措施。

以具体企业为例，AEO专属“福利”更容易理解。

参与此次会议的青岛福生食品有限公司于2023年6月加入AEO队伍，依靠青岛海关研发的快速取样送检系统，企业完成检测通关手续效率比以前提升了50%，节省不少成本的同时，仅半年时间，公司贸易额就同比增加7%。

有了AEO加持，科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司从德国进口的90支伏索利肽（伏左高）罕见病药品，北京海关所属天竺海关以分钟计，快速查验放行。现在企业几个小时就能完成从保税区出区到国内，开始国内配送，消费者最快隔天就能收到进口医药产品。

近两年，AEO企业平均查验率仅为0.33%，为常规管理企业的五分之一；中国海关帮助AEO企业完成优先办理类服务153万次，采用“非侵入”方式查验货物1.1万批次。

严峻复杂的外部环境下，大会在中国的举办为全球AEO制度创新升级搭建了重要桥梁，也将倒逼外贸企业加快能力成长，通过AEO认证更好抢抓国际合作机遇。

王令浚表示，中国海关将以承办全球AEO大会为契机，携手扩大各成员海关规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断完善AEO企业认证标准，出台更高含金量的AEO企业享惠措施，持续激发AEO制度生命力，为全球贸易的未来发展注入新的活力。

新华社深圳5月8日电

(责编：王震、陈键)
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