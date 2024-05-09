新华社北京5月6日电（记者郭宇靖）记者6日从北京市发展改革委了解到，近日北京市政府印发的《2024年北京市全面优化营商环境工作要点》中提出，将聚焦创新协同、产业协作，围绕商事制度、监管执法、政务服务等重点领域，全面推进京津冀营商环境优化提升，三地将新增100项以上“区域通办”政务服务事项。

近年来，北京市把优化营商环境作为促进京津冀协同发展的重要抓手，取得了一系列成效。数据显示，截至目前京津冀三地已实现203项政务服务事项“同事同标”，234项“京津冀+雄安”事项实现“区域通办”。

此次发布的工作要点提出，将全面推进京津冀营商环境优化提升，三地将新增8个以上区（市）营业执照异地“办理、发放、领取”，推出第二批京津冀企业资质资格互认清单，实现20个以上事项互认。

除了推动京津冀营商环境再上新台阶，北京此次发布的要点中还提出，将进一步巩固和深化“一业一证”、“一件事”、社会投资项目综合审批等改革，推出企业信息变更、开办运输企业、信用修复等第三批集成办事场景，不断优化办事体验，让企业群众真正能办事、快办事、好办事、办成事。

此外，在促进新质生产力发展中，北京将围绕标准支撑、平台建设、金融支持、成果转化、人才服务等方面，细化支持举措、完善服务体系，全方位提升科技创新服务水平。例如，针对创新药械、人工智能等重点行业领域，将细化定制全产业链优化营商环境政策措施，进一步提升创新药械审评检验效能，加快推动人工智能大模型在政务服务、医疗等垂直领域应用。

优化城市服务品质是提升群众获得感的关键。北京将围绕群众关心的交通出行、文化旅游等方面，优化服务供给，着力提高接驳换乘、支付等便利性，提升城市社区、博物馆、旅游景区等公共服务水平，试点推行首都博物馆等20个博物馆延时开放，推动完善餐饮、寄存等配套服务设施，提供更多人性化、有温度的服务，打造宜居宜业宜游城市。

(责编：王震、陈键)

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