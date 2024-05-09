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白洋淀流域形成最大有水河长1393公里

2024年05月09日09:01 | 来源：新华社
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新华社石家庄5月8日电（记者巩志宏）记者从8日召开的河北省政府新闻发布会上了解到，截至2023年，白洋淀水质连续三年保持Ⅲ类，白洋淀流域形成最大有水河长1393公里。

河北坚持系统治理，加强白洋淀生态修复保护。去年，河北完成白洋淀流域746家涉水企业清洁生产审核复核、535个村庄生活污水治理任务，完成百淀连通、淀区第四期生态清淤、藻苲淀退耕还淀生态湿地恢复二期主体工程。

河北统筹各类水源向白洋淀及上游河道实施生态补水，淀区水位保持7米左右。同时，强化生态修复，科学开展增殖放流，实施鸟类栖息地保护。去年，上游山区持续开展水土流失治理、植树造林工程，保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程第一批156个项目主体工程完工。

截至目前，白洋淀鱼类已恢复至48种，较雄安新区设立前增加21种，中华鳑鲏、乌鳢等土著鱼类全淀广泛分布；野生鸟类增加到279种，较雄安新区设立前增加73种，其中，国家一级保护鸟类12种，国家二级保护鸟类50种。

(责编：王震、陈键)
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