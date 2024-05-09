新华社北京5月8日电（记者姜琳 陈旭）作为养老保险第二支柱的重要组成部分，企业年金是职工养老钱的重要补充。近期，人力资源社会保障部发布数据显示，截至2023年末，全国企业年金积累金额首次突破3万亿元、达3.19万亿元，参加职工3144万人。

相对于参加基本养老保险的人数，企业年金参保率依然偏低。如何激励更多企业加入这一制度、更好保障职工退休后的生活？“新华视点”记者采访了权威部门和专家。

参保比例仅8%，未来空间巨大

所谓企业年金，是指企业及其职工在参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险；职工到退休时，能多领一份养老钱。

企业年金所需费用由企业和职工个人共同承担，企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业上年度职工工资总额的12%。

“过去20年，企业年金从无到有、不断发展壮大。现在不少退休职工已经领取到企业年金，相当于在基本养老保险待遇外多一份保障，补充养老的作用初步显现。”浙江大学国家制度研究院副院长金维刚说，但是从覆盖面看，企业年金制度发展尚不充分，还没能发挥出在多层次养老保险体系中应有的作用。

2023年末，企业年金已在全国14万多家企业建立，与1.8亿多户经营主体的总量相比，参加企业的比例明显偏低。

“德国、美国等国家的企业年金可覆盖就业人口的半数左右，我国企业年金参保人数占具备参保条件的职工总人数比例仅8%；加上职业年金后，第二支柱覆盖率为15%。这个差距，既与我国第一支柱基本养老保险的保障水平较高、第二支柱建立时间较短有关，也表明企业年金的发展还不足，未来空间巨大。”中国社会保障学会会长郑功成说。

“除部分企业盈利能力不强、供款能力较弱等因素外，不少企业对企业年金政策知之甚少，或误认为可以用期权、股权等未来收益替代而游离在外。还有些民营企业即使有支付能力和意愿，但由于不适应相关程序和规则而放弃。一些小微企业则困于缺乏专业人员操作、员工流动频繁、企业年金关系转续难望而却步。这些都是阻碍企业年金有效扩面的实际问题。”中国社会保险学会会长胡晓义表示。

另一方面，企业年金也受职工参与意愿的影响。在北京市人力资源社会保障局养老保险处副处长杜志峰看来，劳动者流动性增大，职工更愿意追求短期效益而非长期的隐性福利，以及年轻人对自由灵活工作方式的追求，都冲击了年金这种相对传统的运行机制。如何适应新型职场关系和不断变化的就业形势，应成为年金制度下一步调整的方向。

如何吸引企业和职工加入？

“在当前企业经营压力和社保负担依然较大的背景下，首先应强化政策支持力度，进一步降低用人单位负担，支持中小微企业乃至个体工商户、社会组织等建立或联合建立企业年金，持续扩大企业年金覆盖面。”郑功成表示。

不同于第一支柱基本养老保险企业必须参加，对第二支柱企业年金，政府主要是鼓励和引导。而政策的非强制性，就意味着需要用人单位在政策和利润之间找到平衡点。

据记者了解，尽管近年多次下调社保费率，但目前用人单位缴纳的“五险一金”占职工工资总额的比例依然在35%左右。在这种情况下，让企业为职工建立长期福利安排，一方面取决于企业的盈利能力和政府财税支持力度，另一方面也要让企业认识到参加年金制度对人才的激励效应。

“财税支持固然重要，但最好能在不增加财政负担和企业成本的前提下，通过政策创新实现企业年金发展。”国民养老保险股份有限公司监事会主席聂明隽说，比如在严谨测算、不影响养老金当期支付的基础上，考虑将基本养老保险单位缴费率从16%变为“14%+2%”，其中的2%用于建立企业年金，形成中国特色的企业年金制度。

聂明隽的建议，与近年来美国、英国、丹麦、新西兰等很多国家探索的“自动加入”机制异曲同工——年轻人一参加工作就自动加入企业年金，参与率很高，可以实现基本养老保险与企业年金合力保障退休生活的良好效果。

参与门槛高、申请流程繁琐，也是影响企业参加年金制度的重要因素。多位专家提出，大力简化企业年金办理程序，提高建立、转移、暂停、恢复企业年金的便捷性，降低中小企业决策成本。

“应该增加企业年金缴费灵活性，允许企业结合自身特点，从低比例、小范围开始，比如先覆盖对单位做出突出贡献的部分职工，之后再逐步扩大。”北京大学中国保险与社会保障研究中心主任郑伟说。

此外，专家普遍呼吁打通养老保险第二、三支柱，也就是职工缴纳的个人养老金可转入企业年金，辞职或新单位没有建立年金的，原企业年金个人账户资金可转入个人养老金；同时要建设全国统一的企业年金信息平台，实现一站式查询，让“钱随人走”，不因个人流动而发生权益损失。

基金如何更好保值增值？

除扩大覆盖面外，提高收益率也是企业年金制度发展的一大关键。结余资金的保值增值，将直接影响企业和职工参加年金制度的积极性。

那么，企业年金由谁来投资和管理？

据了解，人社部门共遴选出20多家金融机构作为企业年金的投资管理人，对这笔钱进行打理，产生的收益会并入企业年金基金，并最终进入职工的“钱袋子”。这两年，为鼓励年金投资取得更好收益，国家还逐步扩大了年金基金的投资范围。

据人力资源社会保障部数据，2007年至2023年，全国企业年金基金年均收益达到6.26%，除极个别年份出现亏损外，绝大部分年份保持了良好收益。

山东威海一家航运企业职工张先生告诉记者，自己已经交了14年企业年金，一般到年底，都会到个人账户看看累计金额和收益情况，一般都能“跑”过居民消费价格指数的增速。由于年金是复利投资，积累越多，时间越长，将来可领取的金额就越高。

不过，近年低迷的投资环境，给基金保持长期稳健收益带来压力，也不利于增强年金吸引力。

“这需要金融机构创新企业年金产品并增加附加值。企业年金虽然具有政策性，但总体上仍然属于金融产品，应当充分发挥产品效应——即通过提高收益来吸引更多企业建立年金。”郑功成表示。

“金融机构提升投资和管理能力的同时，还要建立一个与企业年金发展相适应的评价体系和激励机制，采取考核方式多样化、考核期限长期化的方式，通过优化支付手段鼓励基金长期投资、获得更高收益。”中国保险资产管理业协会执行副会长曹德云建议。

“当前资本市场已进入低利率时期，这对金融机构的投资策略、投资能力提出了更高要求。”泰康养老保险股份有限公司副总裁田军说，机构可进一步扩大企业年金的投资范围，通过纳入相关度低、多样化的品种，如基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）、股权投资等，降低基金投资风险；同时积极探索大型企业年金多受托管理计划，提升服务质量。

(责编：王震、陈键)

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