科技日报北京5月8日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站7日报道，全球能源智库Ember最新报告称，得益于太阳能和风能发电快速增长，2023年全球可再生能源发电量首次超过全球总发电量的30%，创历史新高。

报告指出，绿色电力占全球总发电量的比例从2022年的29.4%跃升至2023年的30.3%。这主要得益于风能和太阳能的快速增长。可再生能源发电的其他部分由水力、核电和生物能源等提供。

报告显示，太阳能是迄今增长最快的电力来源，其发电份额从2022年的4.6%增加到2023年的5.5%。此外，太阳能和风能的发电量一直在稳步增加。2000年风能和太阳能发电量仅占全球总发电量的0.2%，如今已达到创纪录的13.4%。

化石燃料的发电份额从2022年的61.4%下降到2023年的60.6%，但由于总体能源需求增长2.2%，导致化石燃料的总发电量略有上升。核能提供了9.1%的电力，与2022年持平。

Ember公司的汉娜·布罗德本特表示，风能和太阳能部署的进一步激增意味着，即使电力需求在增长，化石燃料发电量预计在2024年将下降，这标志着化石燃料发电份额开始进入长期下降通道。

(责编：王震、陈键)

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