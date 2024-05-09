新华社北京5月9日电（记者宋晨）5月9日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将智慧天网一号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

“智慧天网”是清华大学原创提出的中轨泛同步轨道天基网络解决方案，以8颗中轨宽带通信网络卫星为一组，部署在2万公里高度的轨道上，构成覆盖全球的通信星座，并可按需扩展为16星（两组）、32星（四组）等多种覆盖网络。

星座建成后，将实现全球无盲点覆盖的个性化宽带网络服务，并可与低轨卫星互联网和高轨卫星互联网共同构建统一的空间天地6G网络，实现全场景、全域下各类用户的接入。

智慧天网一号01星作为我国首颗中轨宽带通信卫星，包含技术验证A星与配试B星，由中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院抓总研制。A星配置多波束高速微波链路、星间双向激光链路和星载数字处理转发平台，B星配置星间激光链路试配载荷，在轨主要开展星地、星间信息灵活交互的核心技术验证，开展常态大热流密度散热、高稳定连续偏航机动姿态控制、低燃料消耗的轨道位置保持修正等卫星平台关键技术验证，为工程组网进行先期基础积累。

智慧天网一号01星发射后，将通过星地灵活捷变波束、星间高速激光链路、安全网络协议等技术创新，开展动态跳波束按需服务、大容量星上处理交换技术试验，满足用户随遇接入以及互联网业务、地面蜂窝业务等互联互通。

在轨运行后，卫星还将开展国内与南极科考站科考数据直连、低轨卫星数据实时回传等典型场景应用示范，为构建空间网络创新实验平台、探索智慧天网行业应用模式奠定坚实基础。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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