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大宗消费热度攀升 假日经济活力满满

欧阳易佳
2024年05月09日09:26 | 来源：人民网
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“家里车开了十多年了一直想换辆新能源，趁着假期，看看市场上有没有什么优惠政策。”“五一”假期，江西抚州车展上人潮涌动，前来逛展的消费者络绎不绝。一位消费者兴奋地告诉记者，现场购车不仅能享受国家汽车以旧换新补贴“红包”，还能叠加各参展商推出的车展特惠。

假日消费是观察经济发展活力的重要窗口，“五一”期间，各地商场人流量和销售额都实现同比增长，各类大宗消费等支持以旧换新的家电销量明显增加。

大宗消费是带动全社会消费复苏的关键。4月30日，中共中央政治局召开会议指出：“要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。”

福建启动消费品以旧换新暨“五一”促消费活动，组织各类惠民促消费活动1000多场；湖南发布通知，明确汽车消费品以旧换新实施细则；广东首轮发放3.7亿元消费券，主要用于汽车报废更新、置换更新，家电以旧换新等......各地抢抓节日消费热潮，陆续发布政策推动消费品以旧换新，不断释放新活力，推进大宗消费持续升温。

中国商业联合会专家委员会委员、北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳表示，有针对性开展全国性促销活动，对稳住家居、汽车等大宗消费有积极作用。“而这些领域对整体消费带动作用强，有助于巩固消费回升向好势头。”

大宗消费快速增长稳定了居民消费增长的基本盘，也为经济持续增长提供坚实支撑。商务部重点监测公布数据显示，“五一”期间，零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%和4.6%。线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。

在上海，新一轮绿色智能家电消费补贴正掀起大宗消费热潮。“家里的旧空调用了好多年，现在制冷制热功能效果都不好，趁着现在有补贴，我们也赶一波‘新潮’。”上海市民徐渝告诉记者，旧空调有拆旧补贴280元，买新空调也有补贴，加上商场优惠活动，原价6000多元的空调，实际只需要付3800元。

家电是重要大宗消费品，也是扩内需、促消费的重要抓手。国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长杨道玲认为，随着各项家电“以旧换新”政策逐步落地显效，居民家电换新需求有望进一步释放，家电消费市场将持续稳定增长。

“消费品以旧换新有助于促进群众潜在需求释放，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。”国盛证券首席经济学家、宏观首席分析师熊园表示，汽车、家电、家装厨卫等大宗消费是推进消费品以旧换新关键抓手，要在这些领域加大财政政策支持力度，设立专项资金提供支持，同时，要优化金融支持力度，优化调整相关消费信贷条件等。

业内专家表示，大宗消费作为消费中规模最大、产业带动能力最强的部分，既是拉动消费增长的主引擎，也是以消费升级引领产业升级的主战场。从汽车到家电，从家居到装修，大宗消费的稳步增长，反映了国内市场的繁荣与消费者信心的增强，折射出中国经济持续健康发展的强劲活力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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