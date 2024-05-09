人民网记者 李栋

夏粮产量占全年粮食产量的1/5多，夏油占全年油料的四成，作为全年粮食生产的第一季，夺取夏粮夏油丰收，对全年和全局意义重大。近段时间，黄淮海、西北等地区冬小麦陆续进入生长“冲刺”阶段，各地区各部门全力抓好田管，夯实夏粮丰收基础。

4月29日，在河南省安阳市内黄县楚旺镇的万亩小麦绿色高产高效示范区，十多架无人植保机腾空而起，细密的药雾被均匀地洒落在每一株麦苗上。

当前，全国冬小麦主产区陆续进入抽穗扬花期，在这个小麦产量形成重要环节，防控小麦赤霉病等重大病虫害尤为关键。

“近期是防治白粉病、锈病的重要关口，这次施药过后，半个月时间内还要再次复查防治效果，以确定是否将统防统治与群防群治相结合。”在无人机作业现场，内黄县植物保护植物检疫站站长、高级农艺师王金水介绍。

保障夏粮丰收，既需要智慧农机群防统治，又要人工蹲点值守。安阳市植物保护检疫站站长王朝阳介绍，当地已派出技术服务队，奔赴田间地头，科学实施小麦“一喷三防”和田间管理，确保今年小麦产量再上一个台阶。

“目前，要着重提升农业防灾减灾救灾能力、抓实小麦重大病虫害防控。”河南省农业农村厅相关负责人表示，目前看，全省小麦生产形势总体不错，一、二类苗占比达到93.4%。

为全力打好今年夏粮“虫口夺粮”保卫战，近期，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心召开全国小麦穗期重大病虫害防控现场会，对小麦穗期重大病虫害防控和小麦“一喷三防”进行再动员再部署。

会议强调，今年气候特殊，4月至5月小麦主产区降雨偏多，有利于小麦条锈病、赤霉病重发流行，黄淮海地区成灾风险增加，防控任务异常艰巨。

“要将小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等穗期重大病虫害防控作为当前农业生产的重中之重，坚持丰收不到手、防病治虫不放松，采取更加有力的措施推进小麦中后期重大病虫害防控和‘一喷三防’。”农业农村部种植业管理司相关负责人表示，要通过压实属地责任、落实防控资金物资、落实防控关键措施和强化防控技术指导等多重措施，合力织牢夏粮病虫害“防控网”，全力打好“虫口夺粮”保卫战。

农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财建议，在小麦抽穗扬花期，要全面精准预防小麦赤霉病；在灌浆期，要依据病虫监测结果，将杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂及叶面肥等科学配伍、混合喷施，防病治虫，预防“干热风”和早衰，实现“一喷多效”，确保小麦安全生产，夏粮丰收到手。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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