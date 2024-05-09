人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）在第八个“中国品牌日”来临之际，7日，主题为“三个转变这十年”的第八届中国品牌发展论坛在京举行。

论坛上，中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，“三个转变”提出十年来，我国建立了中国特色的品牌评价值评价机制，目前已经发布了41项国家标准。同时，联合多国等推动成立了国际标准化组织品牌评价技术委员会，中国担任秘书国家，为中国品牌走向世界奠定了坚实的基础。

清华大学国家形象传播研究中心主任范红在谈到中国城市品牌十年来发展时表示，这十年中国城市不断变迁、发展，城市品牌影响力不断提升。主要体现在中国城市的功能性、实用性、便捷性得到充分体现；城市文化内涵得到进一步的提升；数字技术打造智慧城市，让城市的运行更高效便捷等。

北京大学教授王齐国在谈到中国品牌这十年发展时表示，这十年来，中国人、中国企业建设品牌的意识增强，品牌认知水平达到了一个新的高度；中国企业对品牌建设的认可度和投入，包括资源投入、科技赋能等不断增强；同时，品牌资产越来越受重视，品牌理论创新系统性展开，中国品牌走向国际。

浙江大学CARD中国农业品牌研究中心主任胡晓云在谈到这十年来中国农业品牌发展时表示，十年来，中国农业品牌建设出现了突飞猛进的发展。具体表现在中央及各部委系列政策联动出台，大力推进了中国农业品牌化进程；有关农业品牌建设的类型探索获得多元发展；“土特产”中的精品“地理标志产品”获得多元保护与品牌化发展；有关中国农业品牌价值评估研究获得突破性进展，农业品牌价值提升速度加快。

国家知识产权局商标局原副局长、一级巡视员姚坤在谈及中国商标注册与保护品牌十年发展时表示，2013年到2023年是我国商标法颁布第四个十年，这十年也是商标事业迅速发展的十年。十年来，知识产权助力优化营商环境更加有力，知识产权法律制度不断完善，保护力度不断增强，提高商标申请和注册质量是这十年的最大导向。

中国品牌展现出的活力与自信，正是我国经济持续回升向好的缩影。与会专家纷纷认为，未来，全社会对品牌的认知不断加深，各方力量汇聚在品牌建设上，将会树立起更多中国品牌的“金字招牌”，定会为中国式现代化注入更加磅礴的品牌力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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