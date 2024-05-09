人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰）5月8日10时30分，一列满载卷钢的货运列车从中国铁路北京局正定货场发出，开往天津港，这趟列车正是中国铁路北京局开行的港城班列。

记者从中国铁路北京局获悉，自今年1月下旬开行至4月底期间，中国铁路北京局已累计开行港城班列251列、6277车，累计发送各类货物31.4万吨，成功打造了海铁联运“快速路”。

中国铁路北京局货运物流服务中心业务指导姚新宇接受记者采访时表示，港城班列是北京局开行的快速铁路货运列车，能实现天津港与石家庄、邢台、邯郸等多个内陆城市之间的“点到点”运输，使海运抵达天津港的货物搭乘铁路列车高效运至内陆城市，也为内陆城市通往港口搭建起物流快速路。

“港城班列最大的优势就是准时高效。”姚新宇表示，港城班列采取“一主、多支”的运输组织模式，班列在邯郸、石家庄南等主要站点间直达运输，在“发到两端”支线运行时，利用小运转列车快速接续，保障了货物在计划时限内准时到达，避免了过去京津冀城市到天津港的货物列车因计划提报、列车集结带来的运输时间偏长的问题。

据介绍，目前，港城班列主要开行天津港至石家庄“半日达（12小时）”班列，正定至天津港“半日达（12小时）”班列，高邑至天津港“半日达（12小时）”班列，邯郸市和西部县区至天津港“当日达（24小时）”班列，以及天津港至内蒙古、宁夏地区“两日达（48小时）”班列。

高效快速的运输模式也得到了相关企业的广泛认可。河北敬业集团每年都经铁路向天津港运输大量卷钢、螺纹钢产品，再向韩国、中东、南美等地区国家出口。但是过去由汽车运到铁路货场，再经铁路运输到天津港往往需要3至5天，时间上的不确定使企业只得选择较晚的船期，不仅造成货物在港口和厂区积压，企业也无法及时回笼资金。

河北敬业集团物流部运输科科长王立栋表示，自从港城班列开行以来，实现了货物随装随走，无需在编组站和货场集结等待。现在从正定货场装车再到运抵天津港，全程仅用时16个小时左右，时间有了保障。“如今我们的生产、运输、交货装船各环节衔接更加紧密，彻底解决了过去船等货、货等船的问题，让我们企业真正感受到了铁路运输带来的便捷。”

在提升运输效率的基础上，中国铁路北京局还对港城班列运输项目实行了运价下浮政策，结合运到距离、货物品类等实际情况，给予企业客户一定的价格优惠，为企业客户有效降低物流成本、更好角逐海外市场提供了坚强保障。

目前，港城班列的开行数量和质量快速提升。据统计，4月份港城班列共计开行109列、累计发送货物13.7万吨，环比3月份增幅分别达109.6%和112%。港城班列发运的货源品类也从运行初期时以运输钢材、太阳能光伏板、小麦、亚麻籽、稻草、镍铁等货物为主，发展到如今吸引了塑料颗粒、纸浆、电视机、新闻纸、化肥、机械配件、医药等多个新品类货源也通过港城班列进行运输。

(责编：郝帅、吕骞)

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