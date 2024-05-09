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智能制造、标准先行 《制造物流系统互联互通通用要求》发布

2024年05月09日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者夏晓伦）智能制造、标准先行，在“加快发展现代物流等服务业，推动现代服务业同先进制造业深度融合发展”背景下，国家标准GB/T 43851-2024《制造物流系统互联互通通用要求》（以下简称《通用要求》）于近日发布。

专家表示，制造物流作为连接供应、制造、客户的重要环节，在智能工厂中起到了承上启下的作用。有效解决各物流业务间的系统隔离、信息孤岛等问题，实现物流系统全过程一体化集成运行，对于制造企业转型升级具有重要意义。

据了解，《通用要求》是在《国家智能制造标准体系建设指南（2021年版）》建设内容指导下，由北自所（北京）科技发展股份有限公司联合北京机械工业自动化研究所有限公司等19家单位共同编制，将于2024年11月1日起正式实施。

(责编：罗知之、吕骞)
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