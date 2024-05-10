人民网记者 王仁宏

5月9日，杭州、西安相继宣布全面退出楼市限购政策。

上午，浙江杭州住房保障和房产管理局发布通知，宣布全面取消住房限购。下午，陕西西安紧随其后，全面取消了住房限购措施，购买新房、二手房均不再审核购房资格。

从全国范围看，近期各地楼市政策密集发布，“全面取消”正替代“有限放松”，成为各地调控的聚焦点。

今年以来，为适应新的供求关系，各地不断放松限购政策，杭州、成都、长沙等地已全面取消限购。目前，全国仍保留住房限购政策的仅有北京、上海、广州、深圳、天津、海口等地，而这些城市也不约而同选择“小步快跑”，不断加大对改善型和刚需购房人群的支持力度。

业内人士表示，两个“新一线”城市先后退出限购政策，直接向购房者传递了积极信号，从而提振各地市场预期表现。

除“全面取消限购”外，此次杭州楼市新政中有部分表述引起了市场的普遍关注。其中，在优化住宅用地供应上，杭州将“房地联动”作为此次施政的着力点，提出将从实际供需情况考量，调整供地节奏和规模，对住房供应较大、去化速度较慢的区域进行供地模式优化。

在广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来，此举正是当地顺应供需变化，对高库存区域供地进行动态平衡。未来一段时间，杭州将进入存量消化与增量优化的并重阶段。

此外，对于“优化积分落户”，此次通知明确，将同步优化积分落户政策，在杭州市取得合法产权住房的非本市户籍人员，可申请落户。

“这意味着在今后一段时间内，在杭州购房便可落户。”相关人士表示，此举将加速激发本地改善型住房需求释放、有效提振新房销售表现，也将有利于吸引更多人进入杭州，源源不断为当地带来更多发展潜力。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经