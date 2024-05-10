车柯蒙 王天乐 焦磊

“中国品牌，值得信赖”“中国品牌性价比高，让更多消费者用得起”……第八个“中国品牌日”来临之际，《记者去哪儿》栏目走进大街小巷，探寻外国朋友们眼中的“潮流国货单品”，在接受栏目采访时，不少外国朋友为中国品牌点赞。

近年来，中国品牌加速发展步伐。2023年，中国汽车整车出口达491万辆，首次跃居全球第一，其中新能源汽车出口120.3万辆；2023年，来自贵州地区的抹茶出口量达400吨，广受好评；国产鱼子酱占据全球60%以上的市场，其中四川雅安鱼子酱远销30多个国家和地区；报告显示，去年中国咖啡品牌在全球门店总量首次超越美国，以4.97万家的数量跃居全球第一……

“我用过太多中国品牌，已经离不开它们了。”一位外国朋友表示。采访过程中，他顺势打开了他的荣耀手机，展示起各项便捷操作。

“我很喜欢‘李宁’这一品牌，我经常穿着它们运动，质量很好也舒服。”一位外国朋友告诉《记者去哪儿》栏目。

另一位接受采访的外国朋友则分享了自己在中国网购的经验。“我经常用淘宝、拼多多，在上面购物很方便而且很实惠。”她说。

当前，“出海”已成为中国品牌国际化发展的关键词，在这一过程中，中国品牌持续“圈粉”。

在2023年的德国柏林消费电子展上，荣耀凭借引领性折叠屏产品和创新技术成为最受关注的中国品牌之一。记者了解到，在拉美地区，2023年荣耀手机增长了200%，今年第一季度也保持了100%以上的增长。据市场调研机构Canalys最新发布的数据显示，在2023年第四季度，荣耀在欧洲地区的出货量同比增长了116%，首次跻身欧洲地区智能手机市场前五。

中国新茶饮品牌喜茶加速布局海外业务，中国茶之美正赢得英国、澳大利亚、加拿大、美国、韩国等海外市场。

一直以来，家电行业都是中国外贸“出海”的主力军，如今的中国家电“出海”已焕发新模样。以海信品牌为例，凭借“自主品牌出海”“高端出海”及国际赛事营销策略，品牌拉动了大屏电视产品销量提升和海外市场增长。

2023年，海澜之家海外地区实现营业收入2.72亿元，同比增长23.98%。凭借着科技含量的不断提升，这一“国民品牌”正加速进入海外男性消费者的衣柜。

值得注意的是，除了手机、服饰、美妆以及特色农产品等受到外国消费者的追捧，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等外贸“新三样”，在2023年出口合计1.06万亿元，首次突破万亿元大关。

如今，国产“三蹦子”火到国外，电动两轮车也加速“出海”。以雅迪品牌为例，其产品服务全球超8000万用户，代表“中国智造”为全球用户提供绿色出行方案。

与此同时，中国汽车正大步走向世界舞台。在刚刚落幕的2024北京国际车展，媒体日第一天就吸引了来自海外的经销商7401人，全展期两馆共吸引国际观众2.8万人次。

“中国会发展成为汽车行业的引导者。”一位来自非洲的汽车经销商告诉《记者去哪儿》栏目。

“我国拥有世界上最完整的工业体系，具备坚实的产业链基础，生产自动化、数字化、智能化水平不断提高，企业自主创新能力不断增强，这为中国制造产品的多样性和竞争力奠定基础。”商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所副研究员梁威对《记者去哪儿》栏目表示，如今，一批领先的中国企业持续提升品牌全球知名度和影响力，不断深化全球供应链与流通渠道布局，为中国制造和中国品牌走出去提供有力支撑。

梁威表示，跨境电商新业态新模式加快发展，也为国内产业链与国际市场联结搭起“高速路”。通过自建或者入驻跨境电商平台，中国制造和中国品牌能够直接面向海外消费者提供产品和服务，并结合全球消费市场需求数据持续迭代并优化采购、研发、生产和营销等经营活动，精准打开海外市场并强化全球竞争优势。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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