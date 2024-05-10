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商务部：统筹支持汽车消费全链条各环节

2024年05月10日09:28 | 来源：证券日报
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　　本报讯 （记者刘萌）5月9日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，近日，商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《实施细则》），明确自《实施细则》印发之日起至2024年底，对个人消费者报废符合条件的旧车，并购买符合条件的新能源汽车或节能型汽车的，给予一次性定额补贴。《实施细则》印发后，各方广泛关注、反响很好，不少地区已经细化出台了本地区的落实举措。

　　何亚东介绍，在政策设计和实施过程中，商务部重点把握以下几方面：

　　一是统筹兼顾。坚持报废更新和置换更新一体推进，中央财政重点支持报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。在政策设计上，对内资外资、“本地外地”一视同仁，购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策。

　　二是组合发力。统筹支持汽车消费全链条各环节。汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包，努力让老百姓得到更多优惠。

　　三是高效便利。开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台，并在微信、支付宝、抖音、云闪付上线了小程序，便利群众申领汽车报废更新补贴，切实把好事办好。

(责编：王震、陈键)
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