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黄金理财市场难“降温” 专业人士提示投资黄金理性为上

李 冰
2024年05月10日09:29 | 来源：证券日报
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近期，一路飙升的黄金价格似乎“踩下刹车”，但黄金理财市场并未“降温”。根据蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝发布的数据，截至5月8日，在该平台上提问黄金相关问题的人数环比增长48%，同时近一个月投资者提问多涉及当日黄金行情。

投资者追问黄金理财

互联网第三方平台因为具有庞大的活跃用户群体，以及可通过智能化技术提升在运营、投教等场景的服务效率，成为不少财富管理机构及投资者看重的理财渠道。

当前，互联网黄金理财投资有多种方式，如购买实物黄金、黄金ETF、黄金期货及黄金积存业务等。包括蚂蚁财富、京东金融、腾讯理财通等在内的平台均有涉及黄金投资的产品。比如，蚂蚁财富的黄金频道主要售卖黄金ETF联接基金，有易方达黄金理财、博时黄金、华安黄金在售。以博时黄金ETF联接C为例，截至5月9日，该产品近一年涨幅为19.12%，仅本周（5月6日至5月9日）浏览该基金的人数就超过4万人，当前将该基金加为自选的人数更是超过50万。此外，截至5月9日，腾讯理财通华安黄金易ETF联接A近一年涨幅为19.50%；同期京东金融国泰黄金ETF联接C涨幅为19.53%。

虽然金价在4月下旬迎来一轮波动，但投资者对黄金的投资热情未减。据蚂蚁财富平台统计，截至5月8日，近一个月问支小宝黄金类问题的用户中，问“能不能买”的用户较前一月增长1倍，而提及“要不要卖”的用户仅提升14%，“能不能买”比问“要不要卖”的人多；与此同时，支小宝近一月发出了上万次针对黄金的理性投资提醒。

另一家互联网理财平台京东金融也在重点关注布局黄金理财业务。此前，京东金融联合50余家基金公司举办财富管理二季度策略会，重点提及了黄金理财。数据显示，一季度京东金融上线一站式黄金交易平台，集合了积存金、黄金基金、黄金期货、实物兑换、回收等多款产品在一个频道，上线以来黄金频道用户热情高涨。上线仅一周，用户参与黄金相关交易和活动的增长率超2倍。

平衡投资风险

据中国人民银行官网5月7日发布数据显示，截至2024年4月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司。央行自2022年11月以来开启本轮黄金储备增持，至2024年4月已实现连续18个月增加。

市场上，有的投资者忙着追高，有的投资者忙着变现。这轮行情应该如何看待？

中国银行研究院研究员吴丹对《证券日报》记者表示，“近期黄金价格波动加大，短期回调风险上升，但整体仍处于历史高位水平。本轮金价波动与多因素有关。投资者策略呈现或追高补仓、或高位变现两种策略。实际上，当前金价随市场波动幅度加大，以投资为目的持有黄金的理财风险较高，而以保值、储备为目的持有黄金才是理性选择。投资者应结合自身风险偏好和投资目的，合理规划资产配置，理性看待投资黄金实物与相关金融产品的市场风险。”

“虽然黄金被视为一种避险资产，但其自身并不产生现金流，这意味着黄金的持有成本相对较高。低利率环境下，这种持有成本的影响不太明显，但当利率上升时，持有黄金的机会成本增加。因此，货币政策的变化，特别是利率的调整，是黄金投资时需要考虑的重要因素。”北京鑫科金融发展研究院执行院长甘玉涛预测，长期而言，黄金的上涨潜力依然存在，但仍可能面临波动。投资者应适当调整风险管理策略，平衡整体的投资风险。

博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示，投资者仍应关注黄金理财背后的风险问题，尽管黄金长期来看具有较强的增值潜力，但短期价格波动或是常态，投资者应对此有所预期和准备。在涉足黄金投资时需保持理性谨慎，要基于个人的风险偏好制定合理投资策略。在挑选黄金投资产品时，产品的流动性和投资门槛是不可忽视的因素。

“黄金价格的上涨推动了黄金理财市场的发展，对于未来黄金价格的变化，短期还存在变数，未来金价可能出现较大幅度的调整或震荡。资产波动性将增加，风险厌恶型的投资者需要谨慎考虑承受能力，个人投资者投资黄金理财方面，要注意风险。”中国（上海）自贸区研究院金融研究室主任刘斌说。

(责编：王震、陈键)
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